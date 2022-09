Assemblée nationale : Le Mouvement Alternative citoyenne « Andu Nawle » appelle à un sursaut républicain

Les incidents, qui ont émaillé l’installation du nouveau Bureau de l’Assemblée nationale, sont fortement décriés par le Mouvement Alternative citoyenne Andu Nawle, dirigé par l’ancien ministre Abdou Fall. Qualifiant ces comportements des parlementaires de l’opposition d’inadmissibles, le Comité directeur de ce mouvement, qui s’est réuni la semaine dernière, appelle à un sursaut républicain, patriotique et démocratique face à ces agissements.

Ainsi, les membres du Mouvement Alternative citoyenne Andu Nawle, dans un communiqué rendu public lu par nos confrères du Quotidien, trouvent «qu’il urge de mettre en place un vaste front républicain pour la défense de la démocratie, de la République et de la paix civile». Car, «le recours de plus en plus systématique à la violence verbale et physique dans l’exercice quotidien de la politique est devenu manifestement l’option de la nouvelle opposition sénégalaise», soulignent-ils en montrant leur volonté de mettre un terme aux actes de vandalisme commis au sein de l’Hémicycle.

D’après eux, «le Sénégal ne peut être pris en otage par des groupes d’activistes qui utilisent les moyens de la démocratie que notre Nation a mis des siècle à bâtir pour tenter d’entraîner notre pays dans les voies de l’aventure, du désordre et du chaos». Toutefois, les membres du Mouvement Alternative citoyenne se réjouissent des vagues d’indignation.

Dans la même veine, le Comité directeur de cette structure a aussi salué la qualité de la conduite des débats par la présidente de séance, l’honorable députée Aïda Sow Diawara, et le comportement des députés de la Coalition Benno Bokk Yaakaar, qui ont fait preuve de sérénité face aux provocations de l’opposition. Avant de souhaiter plein succès au nouveau président de l’Assemblée nationale.