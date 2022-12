Assemblée Nationale: Le président décèle des manquements et appelle à un sursaut

Des travaux de commission à la session plénière, nous avons assisté à des moments de débats ardents, d’échanges fructueux et parfois même qui dégénèrent, entre les députés de cette 14 e législature durant plusieurs semaines. Il a été question de débattre de la répartition du budget de cette année qui est autour de 6.400 milliards de francs CFA.

Après le passage de tous les ministres de la République, c’était au tour du président de l’assemblée de donner son évaluation des séances plénières ce vendredi à l’issue du vote du budget du ministre des finances.

Un bilan pour Amadou Mame Diop, loin d’être reluisant. Le président de l’Assemblée nationale a rappelé aux parlementaires les attentes des populations qui les ont élus, avant de leur faire la leçon.

Le marathon budgétaire a démarré depuis le 17 novembre, un exercice dont les plénières pour l’année 2022-2033, à la suite des travaux de commission, débutent ce jeudi avec le ministère des Finances et du budget pour l’examen du projet de loi de finances 2023. Durant cette étape, il sera question d’examiner les recettes et la dette publique. Comme les budgets de la présidence de la République, de l’Assemblée nationale, du Haut conseil des collectivités territoriales, du Conseil économique, social et environnemental, de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel, de la Cour des comptes et de la Primature.