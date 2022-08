Assemblée Nationale: Le trio « destructeur » de Yewwi qui va bloquer Benno

Les élections législatives du 31 juillet 2022 ont chamboulé le landerneau politique. Au sortir du scrutin, la coalition présidentielle a perdu sa majorité absolue. Mais avec le ralliement de Pape Diop, elle peut souffler. Benno Bokk Yakaar s’est pliée devant l’inter coalition Wallu-Yewwi. Cette percée de l’opposition dans le Macky commence à devenir un véritable danger pour le chef de l’Etat à 18 mois de la fin de son mandat. Ces nouveaux alliés de l’opposition vont mener la vie dure au locataire du Palais.

L’opposition continue de marcher sur le pouvoir. Comme aux élections locales, Yewwi Askan Wi a fait des avancées significatives aux législatives. Cette fois-ci, les camarades de Ousmane Sonko et la grande coalition Wallu Sénégal ont unis leurs force pour arriver à ce résultat. Leurs efforts conjugués, ils ont réussi à avoir 80 sièges à l’Assemblée nationale. Ce qui leur donne une véritable force devant la mouvance présidentielle.

Et si la bande de Sonko a décidé de faire front commun avec le «vieux» Wade, c’est parce qu’ils veulent imposer la cohabitation à Macky Sall. Une mission qui a échoué. Mais Benno Bokk Yakaar doit se méfier de ses adversaires. Yewwi a introduit de « dangereux » éléments au sein de l’hémicycle.

Trois profils les plus chauds de cette coalition de l’opposition siègent désormais à l’Assemblée nationale. Il s’agit de Barthélémy Dias, Guy Marius Sagna et le novice Ahmed Aidara. A eux tout seul, ils représentent la force de frappe de YAW à l’Assemblée. Dans la vidéo ci-dessous, le maire de Dakar avait déjà prévenu Macky Sall du danger qui l’attendait s’ils arrivaient à l’Assemblée. Maintenant que c’est fait, ce trio ne peut plus reculer. Guy Marius Sagna, qui a participé à presque tous les grands combats citoyens depuis 2012, est l’incarnation vivante de la contestation contre la gouvernance de Macky Sall. Le nouveau député a toujours démontré qu’il était contre l’impérialisme français et la né-ocolonisation mais aussi la politique du chef de l’Etat. Son arrivée à l’hémicycle lui donne une tribune pour descendre le locataire du Palais et son entourage qu’il accuse souvent de piller les ressources du Sénégal.

Tout comme Guy, qu’il a nommé à la mairie de Dakar, Barthélémy Dias ne manquera pas de décocher ses flèches durant ses temps de parole. Connu pour sa témérité, l’édile de la capitale sénégalaise va tenter de combler le gap que le leader de Pastef va laisser à l’Assemblée. Dias-fils va, sans doute, jouer à devenir un Ousmane Sonko bis à l’hémicycle. Il est obligé de s’atteler à ce jeu, car il a démontré à la face du monde un nouveau visage qui fait de lui un leader tout comme les autres membres de Yewwi. Alors Ahmed Aidara n’aura qu’à suivre le rythme.

Au-delà des commentaires durant ses revues de presse, l’ancien de Zik Fm et ses camarades vont tout faire pour tenter de bloquer certains projets de Macky Sall. Car cette opposition va, sans nul doute, dominer le parlement. Les bagarres à coups de poing deviendront des bagarres d’idées avec cette nouvelle race de politiciens.

De quoi inquiéter Benno Bokk Yakaar. Même si la venue de Pape Diop confère à la mouvance présidentielle une majorité absolue, aucun président ne peut gérer des loups affamés comme Barthélémy Dias, Guy Marius Sagna et Ahmed Aidara. Ces bouches destructrices de Yewwi ajoutées à celles de Mame Diarra Fam et Bara Gaye, les camarades de Mimi Touré devront user d’autres choses que de leur fameux « vote mécanique » pour convaincre les sénégalais. Sans le savoir, Benno à donner les armes de sa propre destruction à ses adversaires.