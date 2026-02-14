Uploader By Gse7en
Assemblée nationale : Les députés convoqués en séance plénière les 16, 17 et 18 février 2026

14 février 2026 Actualité

Les députés sont convoqués en séances plénières les lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 février 2026, à partir de 10 heures.

Au cours de ces trois journées, plusieurs projets et une proposition de loi seront soumis à l’examen des parlementaires.

Lundi 16 février 2026

À 10 heures, les députés examineront le projet de loi n°09/2025 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Observatoire national des Lieux de Privation de Liberté (ONLPL).

À 15 heures, la plénière sera consacrée à l’examen du projet de résolution relatif à la demande de levée de l’immunité parlementaire du député Mouhamadou Ngom.

Mardi 17 février 2026

La matinée sera dédiée à l’examen de projets de loi autorisant le Président de la République à ratifier diverses conventions internationales.

À 15 heures, les parlementaires étudieront le projet de loi n°01/2026 portant statut des officiers sous contrat.

Mercredi 18 février 2026

À 10 heures, les députés examineront la proposition de loi n°02/2026 portant création d’une chaîne parlementaire.

À 15 heures, ils se pencheront sur le projet de loi n°03/2026 relatif aux activités de sécurité privée.

L’ensemble de ces textes sera présenté et défendu par les ministres concernés.


 

