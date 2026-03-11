Uploader By Gse7en
Assemblée nationale : Les députés votent le projet de durcissement de la loi anti homosexualité

11 mars 2026 Actualité

Les députés examinent ce mercredi un projet « de durcissement de la loi anti homosexualité ». « Le projet de loi modifiant la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal, adopté en Conseil des ministres le 18 février dernier, sera soumis au vote des députés, ce mercredi 11 mars 2026 en séance plénière à l’Assemblée nationale’’.

‘’Le nouveau texte”, a pour objectif ”la révision de l’article 319 du Code pénal relatif aux actes dits +actes contre-nature+ en renforçant l’arsenal répressif et en introduisant de nouvelles incriminations’’.

 

 

Des dossiers judiciaires sont en cours, concernant des personnes poursuivies pour actes contre-nature, transmission volontaire du sida, blanchiment de capitaux, etc. Ces enquêtes ravivent le débat sur la criminalisation de l’homosexualité au Sénégal. Elles pourraient être passibles d’une peine allant jusqu’à 10 ans de prison.

 

 


Le mois dernier, le Premier ministre Ousmane Sonko avait rendu public ce projet de texte consacré à un sujet extrêmement sensible au Sénégal, et qui prévoit également de punir de trois à sept ans d’emprisonnement « toute personne qui fait l’apologie » de l’homosexualité.

