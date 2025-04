ASSEMBLEE NATIONALE: L’ombre des victimes plane dans la salle de la plénière

Partager Facebook

Des députés de la majorité à l’assemblée Nationale qui ont porté des affiches dans la salle histoire de rendre hommage aux victimes. D’autres ont juste listé leurs noms malgré l’exhaustivité de la liste. Tous ont dénoncé l’attitude de l’ancien régime avant de réclamer justice.

« De Mariama Sagna à Keur Massar, Cheikh Coly à Bignona, à Modou Gueye à Guinaw Rails, nous n’oublions rien », ont déclaré des députés de Pastef qui ont brandi des photos de victimes de jeunes qui seraient « victimes de tortures ou tués par balles » sous le magistère de Macky Sall, lors des manifestations qui avaient secoué le pays. Selon ces députés, ils portent encore « la mémoire de vos morts atroces, tombés pour la restauration de la démocratie au Sénégal. À Bignona, nous avions fait la promesse : votre sacrifice ne sera pas vain. Aujourd’hui, le peuple sénégalais a tenu cette promesse.

Par son vote massif, il a plébiscité le Pastef, il a choisi l’espoir, la justice et la rupture. » Des minutes ne suffiront pas pour énumérer le nombre de personnes tuées. Aïssata Tall, Président du Groupe parlementaire de Takku Wallu ne sera pas épargnée. « Nous interprétons, nous n’allons pas annuler. On veut que le commanditaire soit là et extradé dont Macky Sall. Une maman qui allaite juriste a pu en tant que ministre porter une loi qui viole des règles conventionnelles ? C’est du n’importe quoi.

La plus grande prison est la conscience et elle vous trouble. Et donc déclarez forfait », a asséné le député Marie Angélique Diouf. Selon ces derniers, « il est important de rappeler une chose essentielle : Une loi est générale et impersonnelle. Elle ne peut pas être taillée sur mesure pour servir des intérêts particuliers. C’est ce principe qui justifie que nous devons aller au fond de la vérité. »

Et d’assumer « Car souvenons-nous : Lors des manifestations, les autorités étatiques elles-mêmes affirmaient que les hommes armés qui tiraient sur les manifestants n’étaient pas des policiers. Alors, qui étaient-ils ? D’où venaient ces armes ? Qui les a données ? Ce sont des armes de guerre, qui ne devraient jamais se retrouver entre. »

Le député Cheikh Thioro Mbacké interpelle le ministre de la justice

Lors de la séance plénière consacrée à l’examen de la proposition de loi portant interprétation de l’amnistie, le député Cheikh Thioro Mbacké a exhorté le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, à prendre des mesures immédiates pour identifier et poursuivre les responsables des décès de manifestants survenus entre 2021 et 2024.

L’élu a insisté sur la nécessité pour la justice de faire toute la lumière sur ces événements tragiques. « Une loi sera votée pour faciliter cette tâche au ministre et permettre à la justice de remplir pleinement son rôle », a-t-il affirmé. Alors que le débat sur cette loi divise l’opinion publique, les propos de Cheikh Thioro Mbacké rappellent l’importance d’un équilibre entre réconciliation nationale et justice pour les victimes. Reste à voir quelle direction prendra le gouvernement face à ces revendications.

MOMAR CISSE