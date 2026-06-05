Assemblée nationale : Ousmane Sonko lance ses premières activités et réintègre deux députés

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Le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a présidé, ce vendredi 5 juin 2026, sa première réunion avec les membres du Bureau de l’institution parlementaire.

Cette rencontre marque le démarrage effectif des activités parlementaires sous sa direction. Les échanges ont porté sur les priorités de fonctionnement de l’Assemblée nationale ainsi que sur les grandes orientations devant guider l’organisation des travaux de l’institution dans les prochains mois.

Au cours de cette séance, le Bureau a également validé la réintégration des députés Amadou Ba 2 et Momath Talla Ndao. Cette décision intervient à la suite des demandes formulées par les deux élus et s’appuie sur les dispositions de l’article 54 de la Constitution ainsi que de l’article 124 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Pour rappel, Amadou Ba et Momath Talla Ndao ont été respectivement ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme et Secrétaire d’Etat de l’Urbanisme et au Logement dans le gouvernement de Ousmane Sonko qui a été limogé le 25 mai 2026 après deux ans de fonction. Il a été remplacé par Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô, ancien de haut cadre de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Il occupait également le poste de ministre secrétaire général du gouvernement.