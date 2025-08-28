Assemblée nationale : Papa Djibril Fall dépose une proposition de loi pour la gratuité du transport des étudiants

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Papa Djibril Fall a déposé, ce jeudi, une proposition de loi à l’Assemblée nationale visant à rendre gratuit le transport public pour les étudiants. Dans l’exposé des motifs, le député indique que les difficultés financières des étudiants constituent l’une des plus principales causes de leur abandon. Il estime, ainsi, que rendre gratuit le transport pour les étudiants leur permettrait de réussir leurs parcours académiques. Dans sa proposition de loi, le parlementaire a expliqué la voie à suivre pour réaliser cette prouesse.

Lisez

PROPOSITION DE LOI RELATIVE À LA GRATUITÉ DU TRANSPORT PUBLIC TERRESTRE POUR LES ÉTUDIANTS

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’éducation constitue un pilier fondamental du développement économique, social et culturel du Sénégal. Pourtant, de nombreux étudiants rencontrent des difficultés financières compromettant leur accès à l’enseignement supérieur, notamment en raison du coût du transport. Le Train Express Régional (TER), Dakar Dem Dikk et le Bus Rapid Transit (BRT) sont des infrastructures essentielles à la mobilité urbaine et interurbaine. Cependant, leur coût représente une charge significative pour les étudiants, limitant leur assiduité aux cours et leur participation aux activités académiques et extrascolaires. Accorder la gratuité des transports publics aux étudiants, c’est investir dans une jeunesse plus autonome, engagée et mieux préparée à contribuer au développement du pays. Cette mesure favoriserait l’inclusion sociale, réduirait les inégalités et améliorerait les performances académiques en supprimant un frein majeur à la régularité des études. D’ailleurs, le Ministre de l’Enseignement supérieur souligne que Nous avons une étude qui montre que dès la première année, il y a un quart des étudiants dans nos universitės qui abandonne pour diverses raisons. Il mentionne notamment la question de la mauvaise orientation, mais les difficultés financières restent la cause la plus déterminante de ces abandons. En effet, de nombreux étudiants peinent à couvrir leurs frais quotidiens, et le coût du transport constitue un obstacle majeur à la poursuite de leur cursus. De nombreux pays ont mis en place des dispositifs similaires avec succès, prouvant que l’accès facile aux infrastructures de transport renforce l’attractivité des établissements d’enseignement supérieur et permet aux étudiants de mieux concilier études et obligations personnelles. La mise en œuvre de cette loi nécessitera une coordination efficace entre les acteurs du transport public et les institutions éducatives afin d’assurer une gestion équitable et transparente du dispositif. Elle reflète une volonté politique forte d’accompagner la jeunesse sénégalaise dans son parcours académique en lui offrant les moyens de réussir et de participer activement à la construction du Sénégal de demain.

ARTICLE 1: Objet Le transport public des étudiants sénégalais est rendu gratuit sur l’ensemble du territoire national. Tous les étudiants régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du Sénégal bénéficieront de cette mesure pour leurs déplacements en Train Express Régional (TER), Dakar Dem Dikk et Bus Rapid Transit (BRT). ARTICLE 2: Bénéficiaires Les bénéficiaires de cette mesure sont les étudiants sénégalais régulièrement inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur publics et privés du Sénégal. ARTICLE 3: Modalités d’application 1. La gratuité sera effective par l’attribution de cartes de transport spécifiques aux étudiants, délivrées sur présentation d’une attestation d’inscription valide. 2. Une collaboration sera mise en place entre le ministère des Transports, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, ainsi que les opérateurs de transport, afin de garantir une mise en œuvre efficace et harmonieuse du programme. 3. Un système de contrôle rigoureux sera instauré pour prévenir la fraude et veiller à ce que seuls les étudiants bénéficient de l’exonération des frais de transport. ARTICLE 4: Financement 1. Le programme sera financé par une subvention de l’État et des partenariats avec des entreprises privées. 2. Des mécanismes de financement durable seront explorés, notamment la réaffectation d’une partie des taxes liées aux transports ou aux entreprises partenaires. 3. Une évaluation annuelle de l’impact budgétaire sera réalisée afin d’ajuster les modalités de financement en fonction des besoins et de l’efficacité du dispositif. ARTICLE 5: Dispositions finales 1. La mise en œuvre de cette loi prendra effet dans un délai de six mois après son adoption. 2. Les ministères concernés établiront un comité de suivi chargé d’assurer l’efficacité du dispositif et de proposer des ajustements si nécessaire. 3. Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée.