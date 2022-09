Assemblée Nationale: Pourquoi les députés de Yaw se disputent la présidence des différentes commissions?

Il a fallu 9 tours d’horloge aux députés dans une joute verbale entre la majorité et l’opposition (Yaw)toujours au coude à coude pour constituer, ce mardi 20 septembre 2022, les listes des membres des 14 Commissions permanentes de l’Assemblée nationale. La séance plénière, qui était programmée à 10 heures n’a été lancée par le président Amadou Mame Diop que vers 19 heures 40 minutes. On en sait un peu plus sur les raisons pour lesquelles les députés de la coalition Yewwi Askan Wi se disputent la présidence des différentes commissions qui leur sont dévolues. D’après ‘’Source A’’ dans sa livraison de ce mercredi, le président de commission a deux voitures. Son salaire est 1 million 600. Aussi, chaque commission a un budget de fonctionnement de 500 mille F CFa. Le journal révèle que Benno Bokk Yakaar va se taper 7 commissions, ‘’Yewwi’’ se retrouve avec 5 commissions et ‘’Wallu’’ empoche les 2 autres. Pour ceux qui ne le savent pas, c’est Abdou Mbow que la Mouvance présidentielle a choisi pour présider aux destinées de la commission des lois.

Les trois groupes parlementaires (BBY, YAW, Wallu) ont mis des heures pour s’entendre sur les commissions à diriger. Le député Cheikh Bara Dolly de la coalition Wallu Sénégal avait proposé d’adopter le même procédé que lors de l’installation du Bureau de l’Assemblée nationale où BBY avait pris les 4 premiers postes de Vice-président et laissé les quatre autre aux groupes de l’opposition. Seulement, dans l’ordonnancement des Commissions, les plus stratégiques à savoir la Défense, Contrôle et Comptabilité, Evaluation, Affaires étrangères et Lois étaient placées dans la deuxième partie, c’est-à-dire de la 8e à la 14e position.

La majorité (BBY) a alors engagé des négociations avec les deux autres groupes parlementaires. Ce qui a duré plusieurs heures et énervé des députés comme Thierno Alassane Sall et Pape Djibril Fall (non-alignés). Mais au final, un consensus a été trouvé et les listes des membres pour chacune des 14 Commissions ont été ratifiées par les députés à l'unanimité. Une autre séance est convoquée ce mercredi à 16 heures, pour l'installation définitive des Commissions. A noter que selon l'Article 35 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, aucun des membres du bureau de ladite institution ne doit faire partie des Commissions.

