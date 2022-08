Assemblée Nationale: Yewwi-Wallu réclame la présidence

Le ‘’compte est bon’’ pour la coalition Yewwi Askan Wi qui s’attend à engranger 83 députés, selon les projections de Déthié Fall. Il révèle que le futur président de l’Assemblée nationale sera issu des rangs de l’opposition.

Après Benno Bokk Yakaar, c’est au tour de L’inter-coalition Yewwi-Wallu de divulguer ses chiffres de sa « victoire ». Selon Déthié Fall, mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi, l’opposition aura au minimum 83 députés sur les 165 que va compter la 14e Législature. Donc, l’inter coalition Yewwi-Wallu aura la majorité au niveau de l’hémicycle, si l’on se fie aux propos de Déthié Fall. Il démonte les arguments de Aminata Touré, tête de liste de BBY donnant la victoire à la majorité présidentielle. « Madame Aminata Touré a affirmé que sa coalition a gagné dans 30 départements et parmi ceux-ci, elle a cité le département de Tivaouane, Goudomp et l’Afrique du Nord, alors que les chiffres disent le contraire. Ce qui prouve que Mimi Touré est dans la manipulation », a expliqué Déthié Fall. Poursuivant, le mandataire de Yewwi-Wallu liste 17 départements sur le territoire sénégalais et 6 régions au niveau de la diaspora, des zones qui, selon lui, sont dans l’escarcelle de l’opposition. Le leader du PRP déclare que ces départements ne représentent pas moins de 55 % du fichier électoral.

Yewwi-Wallu attend 83 députés

Au total, le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi annonce qu’au niveau des départements, « l’opposition aura 55 députés sur les 112″. En sus, Déthié Fall projette que selon les tendances qu’ils ont reçues, l’inter-coalition aura 28 députés sur la liste proportionnelle ». Et cerise sur le gâteau : Selon Déthié Fall ? « le prochain président de l’Assemblée nationale sera issu de l’opposition ».

Khalifa Sall : « Aucun coup de force ne passera’’

Que Benno Bokk Yaakaar se le tienne pour dit. Yewwi-Wallu prévient qu’elle n’acceptera pas un forcing de BBY. « Nous ne laisserons personne confisquer notre victoire, car elle ne souffre d’aucun doute », a déclaré Khalifa Sall. « Nous avons indéniablement gagné ces élections. Nous ne trafiquons, ni ne falsifions les PV. Les faits sont têtus », a soutenu le président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi. Khalifa Ababacar Sall rappelle au pouvoir que leur entité est sur le pied de guerre pour faire face à BBY. « Les gens d’en face ont méconnu que Yewwi est une réalité, un projet et un espoir pour le peuple sénégalais. Rien ne peut l’empêcher. Ces leaders qui ont été écartés de la course, nous ont permis d’être forts. Nous leur avons répondu par la ruse… », a encore rembobiné l’ancien maire de Dakar qui. Qui précise qu’aujourd’hui, le plus important est de porter les aspirations du peuple sénégalais. Par ailleurs, Khalifa Sall a jugé ces élections inédites, au vu de ce qui s’est passé avec les listes. « Ces élections vont marquer l’histoire, car pour la première fois, on a vu des listes divisées, une liste de titulaires éliminée », déplore l’ancien maire de Dakar. Par contre, renchérit-il, « cette situation a revigoré les leaders qui se sont donnés corps et âme pour obtenir ces résultats ». « Mon intime conviction est que si c’était à refaire, jamais le pouvoir n’éliminerait notre liste », soutient Khalifa Ababacar Sall. Poursuivant, l’ancien maire de Dakar justifie l’attitude du pouvoir en place par le fait que « le régime soit aux abois ».

