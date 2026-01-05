Assemblée : un 1er lot de 76 voitures Prado remis aux députés

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’affaire des véhicules rpou les députés de la 15e législature, refait violemment surface. Selon des révélations de L’Observateur, un premier lot de 76 véhicules 4×4 Toyota Land Cruiser Prado a déjà été livré, relançant une polémique politique et institutionnelle sur la transparence, l’opportunité et la régularité de la procédure.

D’après les informations recueillies par L’Observateur, la répartition du premier lot est déjà arrêtée :

5 véhicules pour les députés vivant avec un handicap, 7 véhicules pour le groupe parlementaire Takku Wallu, 7 véhicules pour les non-inscrits, 56 véhicules pour le groupe Pastef, et 1 véhicule destiné au président de l’Assemblée nationale.

Les véhicules sont actuellement stationnés à Batrain, certains devant être livrés à leurs bénéficiaires dans les prochains jours, tandis qu’un second lot est attendu la semaine suivante, selon les sources de L’Observateur.