Assises économiques annuelles du MEDS : Le Président du HCDS rassure les entrepreneurs

Le Président du Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS) a participé, ce jeudi, à la 24e session des assises économiques annuelles du Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS). Lors de son discours prononcé devant une forte assemblée, Mamadou Lamine Dianté a exprimé son souhait de renforcer le dialogue social dans tout le Sénégal. Par la même occasion, le président du HCDS a indiqué que l’organe qu’il dirige s’est déjà aligné aux feuilles de route tracées par le pouvoir et est prêt à accompagner le secteur privé pour un dialogue permanent avec les institutions.

En prenant la parole à l’occasion de la 24e session des assises économiques annuelles du MEDS, Mamadou Lamine Dianté a tout d’abord magnifié le thème choisi pour cette année intitulé : » La contribution du secteur privé dans la stratégie nationale de développement à l’horizon 2029″, en estimant que le Mouvement des Entreprises du Sénégal se mobilise avec l’ensemble du secteur privé pour la construction économique et sociale du pays. Monsieur Dianté explique, en effet, que le thème choisi reflète la volonté du secteur privé sénégalais d’apporter sa contribution à l’effort national de développement au profit de l’ensemble des citoyens. Et dans cette voie, le président du HCDS indique que le Sénégal s’engage déjà dans la nouvelle trajectoire de développement économique aujourd’hui tracée au niveau de la gouvernance mondiale qui promeut la paix sociale et l’équilibre de notre écosystème. Selon lui, « un changement de paradigme sur le développement est en train de s’opérer dans le monde, suite aux nombreux conflits et guerres d’une part, et le dérèglement climatique d’autre part, qui ont fini par désarticuler les programmes de développement économique et social et plonger les Etats dans des situations de crise macro-économique profonde ». C’est dans ce cadre, d’après lui, que le Haut Conseil du Dialogue Social, après avoir intégré dans son programme pour la paix sociale au Sénégal, les politiques publiques actuelles de développement économique et social, notamment avec la Vision 2050 qui s’opérationnalise avec la SND 2025-2029, se lance aujourd’hui dans une dynamique de renforcement du dialogue social dans tout le Sénégal, à travers le Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable (PNSS-CID), signé et conclu entre le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs le 1er mai 2025 à la Primature, sous la présidence du Premier ministre. Mamadou Lamine Dianté souligne, ainsi, la nécessité de préserver ce socle de stabilité sociale, car il garantit les conditions de création de richesses, et instaure aussi un climat des affaires propice qui stimule ainsi les investissements, d’après lui. Se disant conscient des enjeux cruciaux de développement économique et social, monsieur Dianté indique que le HCDS s’est déjà aligné aux différentes feuilles de route qui ont été tracées par les départements sectoriels de l’Etat et par les structures rattachées, pour ainsi les accompagner dans leurs processus de mise en œuvre. A cet effet, il dit tendre la main à tous les syndicats de travailleurs pour ensemble œuvrer pour une paix stable et durable au Sénégal aux côtés des employeurs du public et du privé qui, pour leur part, travailleront pour un strict respect de leurs engagements mais également pour une amélioration du pouvoir d’achat des travailleurs en corrélation directe avec la croissance économique de l’entreprise qui induit ainsi sur le développement et de la richesse nationale. Tout en saluant les efforts du gouvernement pour la relance de notre économie autour du Plan de redressement économique et social (PRES), Mamadou Lamine Dianté dit remercier le MEDS avec à sa tête le Président Mbagnick DIOP, pour l’opportunité d’avoir offert l’opportunité d’échanger sur les priorités économiques et sociales du pays. Pour finir, le Président du Haut Conseil du Dialogue Social rassure le secteur privé sur sa disponibilité à travailler avec eux pour faciliter le dialogue avec les institutions.

El HADJI MODY DIOP