Assises économiques annuelles du MEDS : Olivier Boucal met en avant les efforts du gouvernement en faveur du secteur privé et décline les ambitions pour les années à venir

Le ministre de la fonction publique a pris part, ce jeudi, à la 24e session des assises économiques annuelles du Mouvement des Entreprises du Sénégal (MDES). Dans son allocution, Olivier Boucal a mis en lumière les efforts du gouvernement pour un meilleur environnement des affaires au Sénégal. Le ministre a exprimé, dans ce cadre, les ambitions du gouvernement pour rendre le secteur privé national beaucoup plus compétitif en passant par la création d’un modèle endogène de développement, la facilitation de la logistique et les capacités douanières etc.

La 24e session des assises économiques annuelles du Mouvement des Entreprises du Sénégal a été l’occasion pour Olivier Boucal, ministre de la fonction publique, d’étaler les ambitions du gouvernement pour accompagner le secteur privé national.

En effet, le ministre a indiqué, dès l’entame de son discours, que le gouvernement a choisi d’ancrer son action dans un modèle endogène de développement, qui reconnaît à l’entreprise locale une place centrale. Selon lui, la réforme du code des investissements s’inscrit dans cette logique, visant à créer un cadre plus simple et plus incitatif pour les entreprises.

Ainsi, d’après le ministre, le gouvernement en place envisage, pour les prochaines années, la création d’entreprises plus solides, d’emplois plus nombreux et mieux protégés, et de territoires qui participent pleinement à la création de richesses. À l’en croire, le régime actuel veut également bâtir un système fiscal qui récompense l’effort productif, soutient la transparence et renforce la soutenabilité de nos finances publiques.

À l’échelle continentale, le ministre a abordé la question de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), soulignant que l’État s’engage à préparer les entreprises locales à cette nouvelle réalité. Pour réaliser cette prouesse, Olivier Boucal indique que le gouvernement va renforcer les capacités douanières, accompagner la montée en normes, faciliter la logistique et participer aux mécanismes financiers mis en place pour amortir les coûts de transition.

Sur un autre registre, le ministre de la fonction publique a souligné la nécessité d’un dialogue permanent entre les acteurs économiques et les pouvoirs publics. Il affirme, à ce sujet, que le pouvoir veut que chaque mesure adoptée soit évaluée à l’aune de son impact réel sur l’investissement, l’emploi, la productivité et l’export.

Enfin, Olivier Boucal a salué la tenue de ces assises économiques annuelles du MEDS qui, selon ses dires, « offrent un espace de dialogue et de réflexion exemplaire, où l’expertise rencontre la contradiction, où les expériences de terrain enrichissent les réformes, et où la société civile, les syndicats et les pouvoirs publics dialoguent d’égal à égal avec les entrepreneurs ». Le ministre a également remercié et félicité le Président du MEDS en l’occurrence Mbagnick Diop qu’il considère comme un « champion national ».

El Hadji Mody Diop