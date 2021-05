Atlético Madrid champion d’Espagne pour la 11e fois

Atlético Madrid, vainqueur samedi sur le terrain de Valladolid (2-1), a été sacré champion d’Espagne pour la 11e fois, devant le Real Madrid de Zinédine Zidane.

Délivrés par le 21e but de Luis Suarez cette saison après avoir été menés, les hommes de Diego Simeone ont tenu le choc en tête du classement lors de cette 38e et dernière journée de Liga. Ils succèdent à leur rivaux du Real, sacrés la saison dernière, et remportent leur premier titre depuis 2014.

L’Atlético Madrid, vainqueur samedi sur le terrain de Valladolid (2-1), a été sacré champion d’Espagne pour la 11e fois, devant le Real Madrid de Zinédine Zidane.

🏆 L’ATLETICO DE MADRID EST CHAMPION D’ESPAGNE 2020/2021 AVEC 86 POINTS ! ❤️🤍 pic.twitter.com/qtRZkB1Nk6 — Atlético de Madrid FR 🇨🇵🏆 (@AtletiFrancia) May 22, 2021

Délivrés par le 21e but de Luis Suarez cette saison après avoir été menés, les hommes de Diego Simeone ont tenu le choc en tête du classement lors de cette 38e et dernière journée de Liga. Ils succèdent à leur rivaux du Real, sacrés la saison dernière, et remportent leur premier titre depuis 2014.

Les joueurs du Real, justement, ont fini l’année en beauté à la faveur de leur victoire (2-1) contre Villarreal. Mais tout n’a pas été simple pour les Merengues, qui étaient encore menés 1-0 à la 87e minute de jeu.

Mais, comme souvent cette saison, Karim Benzema a surgi pour égaliser (1-1, 87e). En fin de match, le Croate Luka Modric a offert la victoire aux siens (2-1, 90e+2).

De son côté, le FC Barcelone a également dû attendre les dernières minutes de son match face à Eibar pour prendre les devants, grâce à un but du Français Antoine Griezmann (0-1, 81e).

Les Catalans terminent à la 3e du championnat cette saison, alors que l’avenir de Lionel Messi est encore très incertain.