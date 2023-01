Attaque Contre Karim Wade : La réplique de Poulméra Diop

La Karimiste Poulmera Diop a réagi à la sortie de Massaly s’attaquant à son leader Karim Wade. Elle répond à Massaly qui demande à Karim de rembourser les 138 milliards FCFA. « L’état du Sénégal avait dit 4000 milliards. Ensuite il est descendu à 2000 milliards puis à 694 milliards et enfin à 117 milliards. L’ancien ministre de l’Economie et des Finances Abdoulaye Diop a dit que l’Etat du Sénégal n’avait jamais subi une perte de 117 milliards. L’ex ministre des Finances, Amadou Ba, n’a jamais parlé d’un déficit de ce genre. Les 47 milliards de cette somme ont été répertoriés à Singapour mais une enquête vient de la déclarer fictive », a-t-elle réagi.

Des Etats-Unis, Pourméla DIOP dresse un bilan sombre de Macky. Celle qui dirige le mouvement « And ak Karim soukali Sénégal » constate que Macky Sall a peur d’affronter leur candidat dans une élection libre, transparente et démocratique. Le mouvement And ak Karim soukali Sénégal déclare solennellement que Karim Wade est leur candidat à l’’élection présidentielle au Sénégal.