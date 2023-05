Attaque planifiée contre le TER: Le cerveau arrêté, un magistrat dans le coup 

Du jamais s’est produit ce weekend dans la banlieue Dakaroise. En effet, selon des informations le commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao a mis hors d’état de nuire un suspect qui prévoyait de commettre, avec ses compères, des actes subversifs, attaque contre le TER, entre autres manifestations lors de prochaines manifestations à Dakar.

Un groupe de jeunes est accusé d’avoir fabriqué des cocktails Molotov dans une maison et recruté des repris de justice pour perpétrer des actes de vandalisme. Un projet de manifestation a été déjoué par les hommes du commissaire Ousmane Diop aprés avoir reçu des informations sur les préparatifs d’une manifestation à Diamaguene. Suite à l’exploitation d’un renseignement, les policiers du commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao ont effectué d’intenses investigations avant de mettre la main sur le suspect principal.

Des personnes ont été intercepté par les éléments de la brigade de recherches au moment où un jeune conduisait sa moto sur la route de Sam Sam. Informé, une perquisition a été effectuée, ce qui a d’ailleurs permis de saisir deux (02) bouteilles dont l’une contenant de l’essence, selon des sources. D’aprés les sources, le coupable a nié en bloc son implication dans ce présumé projet insurrectionnel mais les enquêteurs ont obtenu des éléments accablants suite à l’exploitation de son téléphone portable dans lequel on découvre ce dernier faisait fait partie d’un groupe qui ciblait des attaques contre des institutions, domiciles d’autorités étatiques et administratives avec des cocktails Molotov », renseignent les sources. Confronté avec les nouvelles informations lors de son deuxième interrogatoire, le suspect a fini de passer aux aveux. Il confie avoir été financé par B.D.S pour fabriquer ses mélanges explosifs et recruter des jeunes pour semer le désordre.

Face aux enquêteurs du commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao, il a, en outre, reconnu que son groupe projetait de repérer des domiciles des autorités à attaquer dans le Département de Pikine. Et ils avaient déjà peaufiné leur plan d’attaquer le domicile d’un magistrat à Pikine, le Train Express Régional (TER), des centrales électriques et des maisons des autorités d’après ses aveux. Il ressort de l’enquête que les mis en cause parlaient de » Café Touba » dans leur groupe WhatsApp pour désigner les cocktails Molotov d’après des sources de Seneweb.

Au terme de l’enquête, ce denier a été déféré au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye pour acte de nature à compromettre la sécurité publique, détention de produits incendiaires en vue de la préparation, de destruction et de dégradation de biens, et atteinte de personnes.