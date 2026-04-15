ATTAQUES CONTRE LA FONDATION SÉNÉGAL ET SOLIDARITÉ DES PREMIÈRES DAMES : LA COALITION DIOMAYE PRÉSIDENT EXPRIME SON INDIGNATION

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Face aux attaques répétées contre la fondation Sénégal et solidarité des Premières dames, les membres de la coalition Diomaye présid,et sont montés au créneau pour apporter la réplique aux détracteurs. Dans un communiqué, lesdits membres de ladite coalition ont déclaré que « cette fondation n’est ni un instrument de prestige, ni un outil de propagande. Elle est, avant tout, un cadre d’intervention sociale et sanitaire, conçu pour répondre à une urgence nationale : la prévention et la lutte contre le cancer, en particulier les cancers féminins. » Et d’ajouter : « le projet phare, à savoir la mise en place d’un Centre de dépistage, s’inscrit dans une logique de santé publique, d’anticipation et de sauvetage de vies humaines. »

Ils ont rappelé que le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye Président de la République du Sénégal, avait « clairement, exprimé que son engagement est aussi personnel. La Ligue Sénégalaise contre le Cancer (LISCA) a contribué à sauver la vie d’une de ses sœurs. Ce vécu intime a transformé une reconnaissance en devoir moral. Avec l’appui et les encouragements des Premières Dames, cette initiative vise à rendre à la société ce qu’elle lui a donné, dans un esprit de solidarité nationale. Il est, aussi, important de souligner que la LISCA était sur le point d’être expulsée de ses locaux, mettant en péril la prise en charge de nombreuses patientes. »

Selon le communiqué les efforts consentis ont permis à la Lisca de rester sur place et de l’assimiler à « une victoire pour toutes les femmes qui luttent contre le cancer du sein et du col de l’utérus. La Fondation Sénégal et Solidarité des Premières Dames continuera d’agir avec détermination, pragmatisme et humanité. Elle s’attaquera aux problèmes réels des populations, loin des polémiques stériles. »