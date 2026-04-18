Audition à l’ONU : La date fixée pour Macky Sall

Pour convaincre, le candidat s’appuiera sur son expérience à la tête de l’Union africaine et de la CEDEAO, ainsi que sur son rôle dans plusieurs initiatives mondiales sur le climat. Il bénéficie par ailleurs de la bienveillance de la France. Emmanuel Macron l’a d’ailleurs reçu à l’Élysée après le dépôt de son dossier. Toutefois, l’influence diplomatique de Paris fait face à un contexte géopolitique complexe, marqué par des divergences avec les États-Unis et la Russie, membres disposant du droit de veto au Conseil de sécurité.

Sur le plan national, la candidature se heurte à un blocage. Les nouvelles autorités de Dakar refusent d’apporter leur soutien, une position qui pèse sur les instances de l’Union africaine. Comme l’indique Sud Quotidien, certains acteurs de la société civile, dont le directeur de la section sénégalaise d’Amnesty International, accusent même l’ancien président de briguer ce mandat pour en faire un « refuge politique » face à d’éventuelles poursuites.