Audition à l’ONU : La date fixée pour Macky Sall

Macky Sall aborde une étape de sa campagne pour la succession d’António Guterres au poste de Secrétaire général des Nations unies. L’ancien président du Sénégal devra défendre son projet face aux États membres, dans un contexte marqué par l’absence de soutien de son propre pays et une concurrence internationale relevée.
L’ancien chef de l’État sénégalais passera son grand oral devant les instances onusiennes. Selon les informations rapportées par Sud Quotidien, cette audition se tiendra le mardi 22 avril prochain au siège de l’organisation à New York. Durant ce face-à-face prévu entre 15 heures et 18 heures, Macky Sall exposera sa vision et le financement de sa campagne devant la présidente de l’Assemblée générale et les représentants des 193 États membres.