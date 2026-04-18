Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
macky sall onu

Audition à l’ONU : La date fixée pour Macky Sall

18 avril 2026 Actualité

Macky Sall aborde une étape de sa campagne pour la succession d’António Guterres au poste de Secrétaire général des Nations unies. L’ancien président du Sénégal devra défendre son projet face aux États membres, dans un contexte marqué par l’absence de soutien de son propre pays et une concurrence internationale relevée.

L’ancien chef de l’État sénégalais passera son grand oral devant les instances onusiennes. Selon les informations rapportées par Sud Quotidien, cette audition se tiendra le mardi 22 avril prochain au siège de l’organisation à New York. Durant ce face-à-face prévu entre 15 heures et 18 heures, Macky Sall exposera sa vision et le financement de sa campagne devant la présidente de l’Assemblée générale et les représentants des 193 États membres.

Pour convaincre, le candidat s’appuiera sur son expérience à la tête de l’Union africaine et de la CEDEAO, ainsi que sur son rôle dans plusieurs initiatives mondiales sur le climat. Il bénéficie par ailleurs de la bienveillance de la France. Emmanuel Macron l’a d’ailleurs reçu à l’Élysée après le dépôt de son dossier. Toutefois, l’influence diplomatique de Paris fait face à un contexte géopolitique complexe, marqué par des divergences avec les États-Unis et la Russie, membres disposant du droit de veto au Conseil de sécurité.
Sur le plan national, la candidature se heurte à un blocage. Les nouvelles autorités de Dakar refusent d’apporter leur soutien, une position qui pèse sur les instances de l’Union africaine. Comme l’indique Sud Quotidien, certains acteurs de la société civile, dont le directeur de la section sénégalaise d’Amnesty International, accusent même l’ancien président de briguer ce mandat pour en faire un « refuge politique » face à d’éventuelles poursuites.

Tags

Vérifier aussi

abdoulaye wade

Flou autour de la venue de Wade à Dakar

Même si le Pds est en plein dans les préparatifs pour le centenaire de Me …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved