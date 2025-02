Audition : Ce que Lat Diop a dit au juge

Partager Facebook

Lat Diop a fait face au doyen des juges financiers, Idrissa Diarra. Assisté de ses avocats, l’ancien ministre des Sports a de nouveau contesté les faits qui lui sont reprochés.

Selon L’Observateur, pendant plus de trois heures, le magistrat instructeur a interrogé l’ancien ministre des Sports dans une ambiance détendue, en présence de ses avocats. Vêtu d’un boubou traditionnel Getzner blanc, Lat Diop a répondu à toutes les questions du juge.

Selon une source judiciaire citée par L’Observateur, l’audience a d’abord porté sur l’infraction de détournement de deniers publics. À ce sujet, Lat Diop a rappelé qu’il a occupé plusieurs postes avant d’arriver à la direction de la Lonase, sans jamais être mis en cause dans sa gestion. Aucun corps de contrôle ne l’a épinglé pour malversation, a-t-il soutenu. Concernant sa gestion à la Lonase, qui lui vaut aujourd’hui des poursuites et une détention, il a affirmé avoir réalisé des performances notables. « Il a non seulement triplé le chiffre d’affaires de l’institution, mais également créé plus de 1 500 emplois et modernisé le management », rapporte L’Observateur.

S’agissant du retard d’impôts de 380 millions F CFA qui lui est imputé, Lat Diop a expliqué qu’il payait les impôts conformément aux obligations fiscales durant tout son magistère. Il a rappelé qu’à son arrivée à la Lonase, il avait trouvé une dette fiscale cumulée de 4 milliards F CFA, qu’il a totalement apurée. Mieux encore, il affirme avoir versé plus de 37 milliards F CFA au fisc durant sa gestion, ajoute L’Observateur.

Pour la dette de 380 millions F CFA retrouvée après son départ, il a soutenu devant le magistrat qu’elle ne pouvait lui être imputée, car elle a été enregistrée postérieurement à son passage à la tête de la société. Selon une source citée par L’Observateur, l’un des avocats de Lat Diop a également indiqué que le directeur de la comptabilité de la Lonase avait démenti l’existence de cette dette fiscale et que la direction financière a démontré que les arriérés ne concernaient pas son client.