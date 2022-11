A demonstrator holds up a Senegalese flag during protests against the arrest of opposition leader and former presidential candidate Ousmane Sonko in Dakar, Senegal, Friday, March 5, 2021. Days of violent protests in Senegal have killed at least one person, local reports say, as young people take to the streets nationwide in support of the main opposition leader who was detained Wednesday. (AP Photo/Leo Correa)

AUDITION DE SONKO : Evitons le remake du 03 mars ! Il sera finalement entendu ce 03 Novembre. Comme tous les citoyens en pareil cas, Ousmane Sonko, leader politique va faire face au juge d’instruction qui a en charge le dossier d’enquête dans l’affaire Sweet Beauty où une jeune masseuse du nom d’Adji Sarr l’a accusé de viol. Une affaire d’autant plus grave qu’elle a donné lieu en mars 2021, à des manifestations graves qui ont abouti à la mort de quatorze personnes et à beaucoup de dégâts matériels. Il s’y ajoute un fort cachet politique que certains leaders politiques, notamment de l’opposition, ont donné à l’affaire. D’ailleurs, les leaders de Yewwi Askan Wi ont réitéré leurs accusations hier contre le régime de Macky qui chercherait à phagocyter son opposition. Qu’à cela ne tienne, contrairement aux affaires Khalifa Sall et Karim Wade, l’affaire Sweet Beauty est issue, avant tout, d’une plainte d’une jeune sénégalaise qui, a priori, n’avait pas de coloration politique. Qu’elle soit manipulée ou pas, il faut bien comprendre que la Justice soit dans l’obligation de tirer cette affaire au clair. Il faut donc que chacun de nous comprenne que la Justice est dans l’obligation de faire son travail. Et que ni le juge d’instruction ni les juges du siège chargés de prononcer des verdicts, ne reçoivent d’instructions des autorités exécutives. Les seuls magistrats qui en reçoivent sont ceux du Parquet en vertu du principe hiérarchique atténué cependant par quelques procédés techniques comme quand le Procureur se lève pour plaider. Là, il retrouve toute sa liberté. C’est vrai que ce sont eux qui poursuivent mais ils ne se chargent ni de l’instruction ni de rendre la justice. Donc, mettre tous les magistrats dans le même sac est une démarche maladroite qui peut contribuer à fragiliser la Justice et à créer les conditions d’une justice de la rue avec ses conséquences. En tout état de cause, il faudra tout faire pour éviter un remake du 03 mars. Il n’est pas admissible qu’il y ait d’autres morts dans cette affaire. Et pour cela, tout le monde doit faire preuve d’un sens élevé de la responsabilité et savoir que personne n’est au-dessus des lois et que la justice ne saurait servir de bras droit à des politiques pour arriver à leurs fins. Le Sénégal est connu pour avoir des fils dignes, responsables, intelligents et mesurés. Alors, nous ne pouvons pas, pour une simple affaire de mœurs, perdre le sens de la raison et verser dans des excès au point de remettre en cause la stabilité du pays. Tout le monde est alors interpellé. Le droit doit être dit. Et pour ce faire, nous n’attendons que la vérité, rien que la vérité. Tout en sachant que celle-ci n’est pas toujours commode pour tous. Assane Samb Articles similaires Partager Facebook

