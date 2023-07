Augmentation des tarifs des compteurs « Woyofall« : Les précisions de Momar Ndao, président de l’Ascofen 

Il n’y a pas d’augmentation des tarifs depuis janvier 2023. Cependant, il peut y avoir des dysfonctionnements, qui devront être obligatoirement traités par Senelec. Mais, globalement, voici comment cela fonctionne sur le « WOYOFAL ». Il y a plusieurs types d’abonnement: DPP (domestique petite puissance, DMP (domestique moyenne puissance)PPP (professionnel petite puissance) PMP (professionnel moyenne puissance).

L’électricité est vendue en tranches et les tranches varient en fonction du type d’abonnement que vous avez. Les tarifs sont différents selon votre type d’abonnement. Si votre abonnement est en DPP (domicile petite puissance) par exemple:

1. La 1ère tranche va de 0 à 150 kWh et coûte 91,17 FCFA/kWh

2. La 2ème tranche va de 151 à 250 kWh et coûte 136,49 FCFA/kWh

3. La troisième tranche va de 251 kWh et au-delà. Elle coûte 149,06 FCFA/kWh, mais est frappée de TVA.

En outre, sur toutes les tranches, il y a la taxe communale qui est de 2,5%. Par conséquent, quand vous faites votre achat et que la quantité est inférieure à 150 kWh, vous avez beaucoup de kWh.

Si vous vous achetez à nouveau, ayant dépassé les 150 kWh, vous passez en 2ème tranche avec un prix au kWh plus élevé. Donc pour cet achat, vous aurez moins de kWh. Si vous passez en 3ème tranche, en achetant plus de 250 kWh, elle est frappée de la TVA, donc plus chère et vous aurez moins de kWh.

Ensuite, chaque achat est majoré de la taxe communale et la redevance est payée périodiquement

Enfin, il y a un timbre sur tous les achats supérieurs à 100 000 F Voilà ce qui explique les différences de Prix.