Augmentation du prix du Tabac: La LISTAB salue la mesure 

Le prix des cigarettes, du tabac à rouler et des cigares a augmenté à compter de ce 1er janvier 2025. Tous les produits sont concernés, et quasiment aucune marque n’est épargnée. La Ligue sénégalaise de lutte contre le tabac (LISTAB) a salué l’entrée en vigueur de la hausse de 65 à 70% sur les prix du tabac.

L’organisation invite les autorités à d’avantage sensibiliser la population sur les effets néfastes du tabac. « La ligue sénégalaise de lutte contre le tabac salue vraiment la nouvelle. Donc, je pense que c’est quelque chose qui était attendu depuis très longtemps. Parce que nous avons eu à mener plusieurs activités de plaidoyer allant dans ce sens. Comme l’a toujours souligné l’Organisation mondiale de la santé, plus on augmente les taxes sur le tabac, plus la prévalence va donc baisser.

Donc, c’est vraiment dans cette dynamique que l’Etat du Sénégal a augmenté récemment les taxes sur le tabac, donc de 65 à 70% à travers la loi rectificative des finances de 2025. Nous saluons vraiment cette mesure et nous remercions les autorités pour cet effort. Nous demandons à l’Etat d’aller à 100% parce que le tabac est devenu un problème de santé publique et l’âge d’initiation est de 7 ans au Sénégal à travers la dernière enquête. Maintenant, nous demandons encore à l’Etat du Sénégal de penser à avoir une taxe spécifique qui permettrait de pouvoir lutter contre les maladies non transmissibles parce que la cigarette, le tabagisme est un facteur aggravant non transmissible.

C’est un plaidoyer que nous ferons. Au-delà d’augmenter les recettes, au-delà d’augmenter les prix sur le tabac, il faut également penser à sensibiliser davantage sur les maladies non transmissibles. Et pour cela, il n’y a que la taxe ou le prélèvement de quelques pourcentages sur cette taxe qui est collectée chaque année », a indiqué Djibril Wéllé, secrétaire exécutif de la LISTAB.

À signaler que la consommation du tabac coûte chère au Sénégal. En plus d’être à l’origine de beaucoup de décès, elle cause des dommages économiques autant considérables. D’après une étude menée par le Consortium pour la recherche économique et social (CRES), le tabagisme ne coûte pas moins de 122 milliards de francs CFA à l’Etat du Sénégal et aux familles des victimes. Ce montant est réparti entre les dépenses liées aux soins (74 milliards de francs CFA) et les pertes de revenus dues à l’absentéisme au travail et aux décès des patients (48 milliards de francs CFA).

MADA NDIAYE