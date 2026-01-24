Autosuffisance en pomme de terre : Une production record de 255000 tonnes attendue en 2026

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Sénégal vise l’autosuffisance totale en pomme de terre en 2026 avec une production record de 255 000 tonnes. C’est l’annonce faite par le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de l’autosuffisance alimentaire sur l’Agence Presse Sénégalaise (APS).

Cette quantité dépasse largement les besoins nationaux estimés à 210 000 tonnes sur 14 mois. Mabouba Diagne, est confiant quant à la réussite de cette campagne, grâce, selon lui, à une meilleure disponibilité de semences de qualité et des techniques culturales améliorées.

Le ministre a également annoncé que le Sénégal prévoit d’exporter vers la sous-région, notamment vers le Mali, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire. Pour soutenir cette croissance, il appelle les investisseurs privés à renforcer les capacités de stockage frigorifique.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com