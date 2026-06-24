Avant leur match décisif, les Lions privés d’une partie de leur cellule média

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après plusieurs complications liées aux formalités de voyage, un nouveau contretemps est venu perturber l’organisation de la sélection nationale.

Le photographe officiel de l’équipe du Sénégal, Sidy Talla, et le community manager des Lions n’ont pas obtenu leur visa pour entrer au Canada. Les deux membres du staff ont été informés de cette situation ce mercredi et ne pourront donc pas accompagner l’équipe pour son déplacement à Toronto, où les hommes de Pape Thiaw doivent disputer leur troisième et dernier match de groupe décisif pour la qualification.

Dans ce contexte, seul le vidéaste Iliasse Bams, titulaire d’un passeport français, est autorisé à effectuer le voyage avec la sélection sénégalaise.

La situation touche également les médias sénégalais présents au Mondial. Selon les informations recueillies, plusieurs journalistes accrédités n’ont obtenu qu’une seule entrée. Une contrainte qui les oblige à rester aux États-Unis et les empêche de suivre les Lions à Toronto pour cette rencontre capitale.

Un nouveau couac qui vient compliquer davantage la couverture médiatique et la communication autour de l’équipe nationale à quelques heures d’un rendez-vous crucial pour l’avenir du Sénégal dans la compétition