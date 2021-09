Avis de tempête, ce samedi

Des orages et pluies relativement fortes accompagnés par moments de coups de vents sont prévus sur l’ensemble du territoire, plus particulièrement sur les régions Sud, Centre et sur la Petite Côte allant à Dakar.

Ces prévisions météorologiques de pluies pour la période du 10 septembre à 6 heures au 12 septembre 2021 à 6 heures sont contenues dans le bulletin de météo spécial de l’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie du ministère du Tourisme et des Transports aériens. Sur la carte de vigilance, il est indiqué de fortes pluies (entre 50 à 100 mm en 24 h) pour ces prochaines 48 heures.

La note ajoute que «les manifestations pluvio-orageuses persisteront sur toute la façade Ouest au courant de la journée du samedi». Au vu des conditions météorologiques très favorables, informe l’Anacim, la vigilance ci-après s’impose : «Risque élevé de fortes pluies à Ziguinchor, Cap-Skirring, Sédhiou, Kaolack, Kaffrine, les Iles du Saloum et Mbour»; «Risque modéré à Bakel, Goudiry, Kanel, Ranérou, Louga, Saint-Louis, Thiès et Dakar»; «Risque faible à Podor et Matam».