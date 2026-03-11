Azoura Fall interné à l’hôpital psychiatrique, son ami placé sous mandat de dépôt

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Sur avis du président du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, le procureur de la République a décidé d’interner le militant de Pastef, Assane Fall alias Azoura, au centre psychiatrique de Thiaroye.

S’agissant de son ami, Serigne Saliou Fall, il a été placé sous mandat de dépôt. Le prévenu sera jugé ce vendredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour abandon de véhicule à un tiers non titulaire d’un permis de conduire et complicité de coups et blessures involontaires

Azoura est impliqué dans un accident de la circulation qui a fait un blessé. La victime, un jeune Guinéen identifié sous les initiales S. Barry, avait été percutée lors de l’incident. Après les faits, Assane Gueye a passé sa première nuit en garde à vue au commissariat de Médina.