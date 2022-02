Babacar Diop maire de Thiès: « J’ai une seule ambition… ».

Après son installation, la maire nouvellement élu à Thiès a procédé à la passation de service avec le maire sortant. Pour Dr Babacar Diop qui a magnifié le travail de son prédécesseur, il y a du travail qui les attend. Et il compte inscrire des actions mémorables au service de Thiès.

C’est hier vendredi que la passation de service s’est faite à Thiès entre Dr Babacar Diop et Talla Sylla. Occasion saisie par le nouveau maire pour louer les actes posés par son prédécesseur. «Vous avez été à la tête de cette municipalité pendant sept (7) ans. Vous avez contribué au développement et au rayonnement de Thiès. La population vous exprime toute sa reconnaissance et sa gratitude», a avancé le nouveau maire.

Dr Babacar Diop se dit plus que jamais engagé à servir sa ville. Car, laisse-t-il entendre, le peuple de Thiès qui attend le changement depuis plusieurs générations, les attend avec impatience. «Chaque génération doit apporter sa pierre à la construction d’une cité de paix et de prospérité, de liberté et de dignité. La mienne déborde d’énergies et d’ambitions, elle veut remporter le Prix Nobel du patriotisme, du dévouement et de la sollicitude à l’endroit de Thiès, du Sénégal et de l’Afrique», dit-il.Avant de poursuivre : «aujourd’hui plus que jamais, j’ai une seule ambition, une seule aspiration et une seule préoccupation : être votre serviteur de tous les jours et tous les instants. Je veux un Conseil municipal au service de Thiès, un bureau municipal au service de Thiès, un cabinet du maire au service de Thiès, une administration locale au service de Thiès. En un mot, je veux une nouvelle gouvernance locale au service exclusif des populations de Thiès».

Pour Dr Babacar Diop, l’heure est aujourd’hui au travail. Car, une page blanche et vierge de l’histoire s’ouvre et c’est à la nouvelle équipe d’y inscrire des actions mémorables. «Il n’y aura pas de répit, je le sais. Car, les attentes sont immenses. Je serai à mon bureau dès lundi à 8 heures. Notre ambition est de lancer les jalons d’une révolution citoyenne et écologique qui fera de Thiès une ville durable, c’est-à-dire une ville-laboratoire qui inspirera les villes sénégalaises et les villes africaines», soutient-il.