Babacar Fall porte plainte contre Serigne Saliou Guèye de « Yoor Yoor' »

5 novembre 2025 Actualité

Babacar Fall, directeur de l’Information de la RFM, a déposé une plainte auprès de la Division spéciale de cybersécurité (DSC) contre Serigne Saliou Guèye, directeur de publication du journal Yoor Yoor, relaie Les Échos dans son édition de ce mercredi 5 novembre.

D’après la même source, le journaliste reproche à son confrère d’avoir tenu des propos diffamatoires et mensongers, publiés sur la page Facebook du journal et réitérés lors d’une interview sur Sénégal 7.


Selon ces publications, reprend le quotidien d’information, Babacar Fall aurait «piqué une crise» lors de son interrogatoire à la Sûreté urbaine le 28 octobre, avant d’être hospitalisé puis libéré pour raison médicale – des affirmations qu’il dément catégoriquement.

