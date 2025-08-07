BAC 2025 : La réussite en baisse

Partager Facebook

Le baccalauréat 2025 enregistre un recul du taux de réussite à 47,62 %, contre 50,50 % en 2024 et 51,61 % en 2023. Sur 162 527 candidats présents, seuls 77 388 ont été admis. Le ministre de l’Enseignement supérieur, Abdourahmane Diouf, a exprimé sa préoccupation lors d’un point de presse à Diamniadio, soulignant que « le bac est le miroir de l’ensemble du système » et appelant à « renforcer la qualité des apprentissages en amont ».

Si la dynamique d’accès se confirme, avec une hausse constante des inscrits (de 157 318 en 2021 à 166 403 en 2025), les résultats peinent à suivre. L’analyse des cinq dernières années montre une courbe en dents de scie, marquée par un pic en 2022 (51,99 %) avant un déclin progressif.

​La série S2 domine pour les mentions supérieures

Le bac technique continue de surpasser le général, avec un taux de réussite de 69,24 %, contre 47,16 % pour le général. Parmi les 3 384 candidats techniques, 2 343 ont été admis, une performance nettement supérieure aux 159 143 candidats du bac général. Sur l’ensemble des admis, 33 750 l’ont été au premier tour (43,61 %), tandis que 43 638 ont décroché leur diplôme au second tour (56,39 %). Concernant les mentions, seules 10,44 % des admissions sont distinguées, dont 6 661 mentions « Assez Bien », 1 281 « Bien » et 139 « Très Bien ».

La série S2 domine pour les mentions supérieures, tandis que la filière littéraire, bien que majoritaire (59 575 admis), reste la moins performante avec 42,70 % de réussite chez les filles et 47,46 % chez les garçons.

Du côté des établissements, le public enregistre 50 387 admis (taux de 57,92 %), contre 22 478 pour le privé laïc (42,05 %) et seulement 4 523 pour les candidats libres (20,49 %). Les établissements confessionnels se démarquent nettement avec un taux exceptionnel de 89,16 %.

Enfin, Dakar reste en tête au classement régional avec un taux de 60,41 %, suivie de Louga (52,69 %) et Rufisque (52,04 %). À l’opposé, Sédhiou (36,69 %) et Ziguinchor (38,42 %) ferment la marche. Le ministre a rappelé que « le bac de demain doit allier massification, excellence et équité » pour garantir aux jeunes Sénégalais une réelle chance d’avenir.