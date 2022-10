Bagarre à Mosquée Baobab: Ce qui a été décidé

Les différentes parties qui étaient engagées dans le mortal kombat de renouvellement du bureau ont toutes décidé de lâcher du lest. Convoquées hier dans le bureau du préfet de Dakar, en présence du commissaire Sow de Dieuppeul, de l’Association des imams et oulémas du Sénégal et des délégués de quartier de Baobab, Amitié et Karack, Imam Khalifa Babacar Ndiaye, Ousmane Diop (l’imam Ratib) et Imam Ndoye ont décidé de tout laisser tomber et de s’en tenir à la solution proposée par les représentants de l’Etat pour que cette affaire n’ait pas à atterrir devant les juridictions.

Répartition des prières entre Imams, les vendredis

Parmi les solutions acceptées de tous, la mosquée ne sera pas fermée. Mais, il y aura quelques réaménagements. En effet, rapportent nos sources, Imam Ousmane Diop, qui est l’imam Ratib, va continuer à être le patron de la mosquée et à superviser ce qui s’y fait. Mais, avec la mission spécifique aussi de ventiler les prières du vendredi, puisque c’est aussi un des points qui opposent les trois parties. Désormais, chaque Imam (Ousmane Diop, Imam Ndoye et Khalifa Babacar Ndiaye) dirigera à tour de rôle deux prières de vendredi.

Pas de «Bayane, Wazifa, Khadratoul diouma» pour 3 mois

Autre point d’accord, c’est l’arrêt des «Bayane» avant la prière du vendredi. Puisque c’est pendant ce moment que se règlent les problèmes entre eux dans la mosquée, les médiateurs (les membres de l’Association des imams et oulémas, le préfet de Dakar, le commissaire de Dieuppeul), ont décidé que cela soit arrêté pour trois mois, le temps que la paix revienne. Il en est de même aussi pour les «Wazifa» et autres «Khadratoul diouma». Ceux qui veulent le faire sont priés d’aller dans la petite mosquée à côté ou de le faire chez eux, le temps de retrouver la quiétude dans cette mosquée.

Injonction de respecter les points d’accord, sinon…

Toute personne qui aura enfreint ces règles sera traduite devant les juridictions par le préfet qui dit qu’il va saisir le procureur de la République pour lui rendre compte de ce qui a été discuté et arrêté. Mais aussi pour lui demander de mettre fin à l’action judiciaire qu’il a entamée. Nos sources disent qu’il n’y a pas de plainte officiellement déposée. C’est le procureur de la République qui s’était autosaisi.

Les Imams et oulémas chez le procureur prochainement

Puisque maintenant tout le monde parle le même langage de «paix et de stabilité», le commissaire de Dieuppeul informe que si jamais, il constate que les règles ont été enfreintes, le fautif sera traduit devant le procureur de la République pour répondre de ses actes. L’Association des imams et oulémas compte aussi dans les prochaines heures aller voir le procureur de la République pour lui rendre compte de la volonté des uns et des autres d’aller vers une paix des braves. Mais aussi lui demander de stopper l’action judiciaire qu’il a diligentée.