Baisse des prix des denrées : Le vice-président de l’Ascosen invite l’État à accélérer la cadence

La baisse des prix des denrées de première nécessité tarde toujours à se matérialiser. Selon nos confrères de I-radio , le vice-président de l’Ascosen, Momath Cissé, invite les autorités à accélérer la cadence.

L’activité économique a ralenti au premier semestre, ce qui a conduit à une légère révision à la baisse de la projection de croissance en 2022. L’inflation a connu une hausse, principalement en raison de l’augmentation des prix des denrées alimentaires. Malgré la bonne performance des recettes, la forte augmentation des subventions à l’énergie réduit les marges de manœuvre budgétaires, notamment pour l’investissement.

Selon M. Cissé, «la première chose à faire, c’est que l’État fasse vite pour valider les travaux et que des mesures suivent très rapidement, parce que cette lenteur est un terrain propice pour des commerçants véreux qui pensent qu’il faut toujours anticiper une hausse afin d’endiguer une baisse éventuelle». Dans le cas du loyer, il est d’avis que les bailleurs tentent dribbler les autorités en facturant plus.

A ce titre, le vice-président de l’Ascosen hausse le ton. «Cette pratique-là doit être bannie et que les locataires aussi doivent prendre leurs responsabilités en connaissance de cause. On ne peut pas se réveiller du jour au lendemain pour décréter une hausse. Une hausse est encadrée par la loi», dit-il. Les effets de la guerre en Ukraine et de la flambée des prix des matières premières pèsent sur l’économie sénégalaise. L’activité dans les secteurs secondaire et des services a ralenti au cours du premier semestre de cette année, ce qui a conduit à une légère révision à la baisse de la projection de croissance à 4,7 %. Cependant, l’inflation a atteint un niveau record sur plusieurs décennies de 11,2 % en août, sous l’effet de la hausse des prix des denrées alimentaires (17,3 %), ce qui a un impact négatif sur le niveau de vie des ménages.

L’inflation moyenne en 2022 devrait maintenant atteindre 7,5 %. Les recettes budgétaires recouvrées à fin septembre ont été plus importantes que prévu, mais la forte hausse des subventions à l’énergie a conduit le gouvernement à décaler certains projets pour contenir le déficit budgétaire au niveau visé de 6,2 % du PIB. À moyen terme, les perspectives de croissance semblent être plus favorables et se situent autour de 10 % en moyenne sur la période 2023-2024, grâce aux activités de production de pétrole et de gaz, et l’inflation devrait progressivement retomber à 2 %.