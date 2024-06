Baisse des prix : la mesure effective le 18 juin

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La baisse des prix de denrées alimentaires annoncée hier par le Gouvernement ne sera effective que la semaine prochaine, le 18 juin exactement.

Publicités

Parce qu’en réalité pour toute décision entrainant une modification de prix, la saisine du Conseil national de la consommation est une exigence de la loi. A la suite du CNC du 18 juin, les conseils régionaux de la consommation prendront le relais et ce n’est qu’à la fin de ce processus que les prix seront disponibles et exécutables sur l’ensemble du territoire national. En gros d’ici fin juin 2024. Les prix peuvent être alors fixés soit par décret (riz par exemple), soit par arrêté du ministre du Commerce (homologation pain-farine-ciment-huile et sucre).