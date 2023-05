Bakel: 200 explosifs et 80 détonateurs saisis sur des Maliens

La gendarmerie de Bakel a intercepté, mardi, trois ressortissants maliens avec un important arsenal explosif composé de deux cent (200) bâtons d’explosifs et de quatre vingt (80) détonateurs et de 250 mètres de cordon détonant. La saisie a eu lieu à Aroundou, dans le département de Bakel.

L’Observateur revient sur le modus operandi des hommes bleu. A en croire le canard, les gendarmes ont mis sur pied un comité d’accueil après avoir reçu une information faisant état de la tentative d’introduction d’une importante quantité d’explosifs, en provenance du Mali voisin, dans le territoire départemental de Bakel, précisément au village d’Aroundou. Alors l’effort des gendarmes ne sera pas vain, puisqu’ils immobiliseront deux motos conduites par des individus aux comportements douteux sur le point de débarquer dans ledit village.

La fouille des bagages des conducteurs des deux roues a permis aux pandores de déceler des modifications sur les banquettes arrière des motos. Sommés d’ouvrir ce qui ressemblait à une cachette aménagée, les deux conducteurs feignent de ne pas en détenir les clés et parviennent à redémarrer les motos au moment où les agents étaient en train de chercher à ouvrir la cachette.

Il s’en suit alors une course poursuite qui a permis d’intercepter les deux conducteurs.

Pour venir à bout de ces malfrats, les gendarmes, obligés de manoeuvrer pour éviter la survenance d’accidents que pourrait occasionner une course-poursuite dans le village, compte tenu de la densité de la circulation et de la présence de personnes dans les rues, ont opté pour la sécurisation des marchandises prohibées.

Les deux conducteurs et l’un des acolytes à bord d’une des motos ont été arrêtés, puis conduits dans les locaux de la Brigade de la gendarmerie de Bakel pour les besoins de l’enquête. Les éléments de la gendarmerie réaffirment leur détermination à combattre les actes délictuels sous toutes leurs formes et invitent les populations à accompagner les forces de sécurité et de défense.