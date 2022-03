BAL 2022: Le Sénégal manque son entrée

La première journée de la BAL 2022 s’est clôturée hier. 3 matchs se sont disputés entre les 6 équipes participantes dans la conférence Sahara.

Battu par le SLAC (85-70), le DUC qui n’a pas réussit son entrée à domicile termine à la dernière place du classement à l’issue de la première journée. Le club guinéen est leader avec les 15 points d’écart. Son dauphin est le club tunisien l’US Monastir qui s’est imposé devant le club Mozambicain Ferroviario da Beira (77-71). Ce dernier qui a perdu avec 6 points d’écart est à la 5e place. Le Rwanda Energy Group complète le trio de tête avec sa victoire face à l’AS Salé (91-87).

En plus d’être un derby ouest-africain, les deux équipes partagent d’autres points en commun outre que la géographie. Le DUC et le SLAC participent pour la première fois à la compétition. Ils ont réussi à battre les représentants de leurs pays lors de la première édition. Le DUC a battu en finale du championnat sénégalais l’AS Douane qui a été éliminé en quart de finale. Et le SLAC a barré la route à l’AS Police. Les deux équipes se sont fortement renforcées pour disputer la compétition. Notons que la BAL exige la recrutement de 4 joueurs étrangers dans les rosters.

Le SLAC dont le président dirige aussi la fédération guinéenne de basket est sous la commande d’un technicien serbe qui dirige aussi la sélection guinéenne.