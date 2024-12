Ballon d’Or africain 2024: Lookman et Banda, primés

Partager Facebook

Soirée de consécration pleine d’émotion pour les lauréats du football africain lundi soir à Marrakech. Élue joueuse de l’année, la Zambienne Barbra Banda exprime ses reconnaissances.

L’attaquant nigérian Ademola Lookman, l’attaquant zambien Barbra Banda et le gardien sud-africain Ronwen Williams ont été les grands gagnants d’une cérémonie des CAF Awards 2024 pleine de stars à Marrakech, au Maroc, lundi, alors que les meilleurs joueurs africains de l’année ont été honorés.

La cérémonie scintillante a réuni des personnalités du football du continent et d’ailleurs pour célébrer la croissance et le développement incroyables du jeu en Afrique, ainsi que les progrès étonnants réalisés dans le football masculin et féminin ces dernières années. « Et je tiens à remercier mes entraîneurs, mes coéquipiers, que ce soit en club ou en équipe nationale, le président de la fédération, ma mère, ma famille et tous mes fans qui me soutiennent dans les bons comme dans les mauvais moments. » A déclaré, Barbra Banda, Joueuse Africaine de l’Année 2024.

Le Nigérian est couronné pour une saison exceptionnelle avec l’Atalanta de Bergame en Italie, mais aussi avec les Super Eagles. Ademola Lookman a de quoi être fier. « Tout d’abord, je veux remercier le Tout-puissant pour tout ce qu’il fait dans ma vie et pour toutes les bénédictions qu’il m’accorde. Je veux remercier le président, et je veux remercier tous mes coéquipiers, en club comme en sélection. Je les remercie pour leur soutien et pour l’amour qu’ils me donnent.

Ce trophée est une bénédiction pour moi, pour ma famille, pour ma nation, et être reconnu comme le meilleur joueur d’Afrique… C’est tout simplement incroyable. Et j’en suis extrêmement fier. » A déclaré, Ademola Lookman, Joueur Africain de l’Année 2024.

Barbra Banda et Ademola Lookman rejoignent ainsi la shortlist des légendes africaines au palmarès du prestigieux Ballon Africain.