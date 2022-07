Ballon d’Or Africain: Sadio Mané rejoint El hadji Ousseynou Diouf

L’histoire se répète encore mais cette fois avec une constance. En remportant son second Ballon d’Or africain, Sadio Mané égale El Hadji Ousseynou Diouf. Ce qui clôt définitivement le sempiternel débat sur le titre de meilleur joueur africain. Jusqu’à une date récente, Sadio Mané ne jurait que pour El Hadji Ousseynou Diouf comme étant celui qui a le plus marqué le football sénégalais de par ses prouesses. L’homme aux « Deux Ballons d’Or successifs » incontestables nous a éblouis de par son talent.

Voilà le très très riche palmarès qu’il vient de réaliser alors qu’il est encore loin de la fin de sa carrière.(…).Mais désormais, le débat sur le meilleur footballeur sénégalais de tous les temps vient d’être clos. Il s’appelle Sadio Mané et personne d’autre. Le nouvel attaquant du Bayern Munich a marché sur l’eau toute l’année aussi bien en club qu’en sélection et dans les compétitions les plus importantes. Pas pour rien s’il a longtemps été considéré comme un rival sérieux à Karim Benzema dans la course au Ballon d’Or.

Décisif en Championnat, SM10 l’a surtout été dans les moments décisifs dans la course au titre ou en Ligue des champions en étant l’élément offensif des Reds le plus régulier de la saison (23 buts, 5 passes décisives avec Liverpool). Quand Mohamed Salah avait eu un coup de moins bien en janvier, c’est bien Mané qui a répondu aux attentes de son entraîneur.