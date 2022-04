Ballon d’or France Football 2022 : Sadio Mané parmi les 4 favoris

Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski et Sadio Mané sont les quatre favoris du Ballon d’Or France Football 2022 à mi-chemin, selon le classement de L’Equipe. Pour le quotidien sportif français, le changement de calendrier pourrait servir les intérêts de l’international sénégalais de 30 ans.

« Contrairement à son compère de Liverpool, l’Égyptien Mohamed Salah, l’attaquant sénégalais Sadio Mané peut jouer la carte « palmarès » cette année pour le Ballon d’Or France Football, puisqu’il a remporté, en février dernier, la Coupe d’Afrique des nations avec le Sénégal« , souligne l’Equipe.

Sadio Mané a aussi participé, rappelle le journal, toujours face aux Pharaons, à la qualification pour la prochaine Coupe du monde. Le percutant ailier sénégalais est également en course pour un titre en Premier League, en Ligue des Champions et en FA Cup, après avoir déjà remporté la Coupe de la Ligue. Mais, pour ce qui est du caractère « décisif et impressionnant », Benzema a de la matière à proposer.