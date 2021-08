Ballon d’Or : les trois principaux prétendants révélés par un nouveau classement

Star du Paris Saint-Germain, Lionel Messi a été pressenti pour remporter le Ballon d’Or 2021 devant Jorginho et N’Golo Kante. Cependant, les deux stars de Chelsea sont sérieusement en lice pour remporter le prix individuel le plus prestigieux, selon le classement de puissance Fanside.

Messi pourrait remporter son septième trophée après avoir été considéré par beaucoup comme le favori. Messi a remporté la Copa del Rey avec Barcelone et la Copa America avec l’Argentine, marquant 38 buts dans toutes les compétitions tout en fournissant 14 passes décisives, ce qui signifie qu’il a été directement impliqué dans 52 buts marqués par le Barça la saison dernière. Il était une figure dominante de la ligue et personne ne s’est approché de son total de 30 buts en Liga.

L’Argentin a également marqué quatre buts en Copa America et fourni cinq passes décisives et a été nommé meilleur joueur du tournoi, aux côtés de Neymar Jr. De plus, le biais traditionnel montré aux joueurs attaquants fait du joueur de 34 ans le joueur le plus susceptible de remporter le prix individuel. À moins que Jorginho ou Kante ne débutent massivement la saison 2021, Messi récupérera très probablement son septième ballon d’Or et affirmera son héritage comme le plus grand de tous les temps.

Le deuxième sur la liste est Jorginho, qui était sans aucun doute le meilleur joueur de Chelsea la saison dernière en Europe, le maestro italien né au Brésil montrant son véritable potentiel. Le joueur de 28 ans a joué un rôle fondamental dans le succès de Chelsea la saison dernière, les aidant à remporter la Ligue des champions et est devenu le meilleur buteur des Blues de Thomas Tuchel en Premier League.

Jorginho a également mené l’Italie au trophée de l’Euro 2020. Le milieu de terrain a également parcouru le plus de distance (86,61 km). Son penalty contre l’Espagne a permis à son équipe de se qualifier pour la finale. Le milieu de terrain est devenu l’un des rares joueurs à avoir remporté la Ligue des champions, l’Euro et la Super Coupe la même année. Ainsi, il prend la deuxième place sur la liste.

Un autre joueur de Chelsea favori pour remporter le prix est N’golo Kante, qui est classé numéro trois dans la liste des cinq premiers par Fanside. Le Français mérite le prestigieux prix après ses performances époustouflantes en UEFA Champions League. C’était la meilleure saison de Kante pour Chelsea au niveau national, et ses performances en Europe l’ont emporté sur cela. Il n’était que 24 fois dans le onze de départ en Premier League, et cela était principalement dû à une blessure aux ischio-jambiers qu’il avait subie au milieu de la saison.

Il était sans aucun doute le meilleur joueur de Chelsea lors des huitièmes de finale de la compétition UCL. Il a même remporté trois prix MOTM consécutifs, deux contre Los Blancos et un contre les Citizens. Le joueur de 30 ans était considéré à l’époque comme le favori pour remporter le Ballon d’Or 2021 et si la France avait remporté l’Euro, personne ne l’empêcherait de se produire.