Banque agricole : 162 millions F Cfa pompés dans 8 comptes de clients, un agent arrêté

Un responsable permanant du contrôle décentralisé à la Banque agricole a été arrêté le 29 juin suite à un détournement de 162 millions de FCfa dans 8 comptes de clients.

Le mis en cause a été déféré devant le procureur de la République avant-hier. Il a bénéficié d’un retour de parquet hier. Selon les informations, il est poursuivi pour association de malfaiteurs, accès et maintien illégal dans un système informatique, faux et usage de faux, escroquerie, entre autres délits.

Il a été arrêté suite à une plante déposée par Babacar Diouf, directeur de l’audit et l’inspecteur de la banque, à la Sûreté urbaine que la justice a été déclenchée. Dans la lettre-plainte, ils ont déclaré que des clients ont signalé des retraits frauduleux dans leurs comptes. C’est qu’il a procédé à un audit afin de situer les responsabilités.

A en croire l’auteur de la plainte, les mis en causes ont confectionné de fausses pièces d’identité et des passeports établis au nom des personnes titulaires des comptes ciblés pour accéder à leurs données. Ils ont procédé à des retraits en complicité avec un agent de la Banque agricole.

Arrêté, M.M.Fa nié toute implication dans la commission des faits pour lesquels il est poursuivi. Interpellé sur les consultations d’historiques de soldes et des signataires des 8 comptes clients incriminés, il a reconnu en avoir consulté que trois. Avant de souligner que s’il est épinglé dans le rapport, cela est en lien avec l’attaque de son ordinateur en 2020 par un virus.