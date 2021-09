Bara Gaye, élu meilleur Maire du Département de Keur Massar

Ce choix porté sur lui ne surprend guère, car les actes qu’il pose quotidiennement sans relâche et les résultats enregistrés depuis son installation à la tête de la Commune sont visibles et bien appréciés par toute la communauté Yeumbeuloise. En effet, il a très tôt compris que son magistère coïncide avec le démarrage de l’acte 3 de la décentralisation avec des compétences transférées mieux renforcées.

Ainsi, en sa qualité de Maire (de l’opposition), il a non seulement su participer activement à la vie de votre Commune, en vue d’être accepté et adopté comme fils et son redressement, mais il l’a aussi gérée avec rigueur et intelligence au regard de ses résultats qui s’améliorent de jours en jours et qui ont émerveillé tout le département de Pikine. Yeumbeul en chantier avec Bara, l’homme qui travaille sans tambour, ni trompette. Un visionnaire qui incarne le développement au vrai sens du terme. Avec Bara, « Gnou Ande Dokhal », un slogan qui n’épargne aucun secteur : la santé, l’éducation, le sport, la sécurité, le social, le développement dural etc…