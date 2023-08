Bargny : Une « affectation » foncière de 2.000 m2 à MKA Excellence, votée au forceps et rejetée par les populations

Le lundi 31 juillet 2023, le maire de Bargny a convoqué dans la précipitation le Conseil municipal, en vue de faire passer une délibération foncière pour le compte de MKA Excellence, contre l’avis des membres de la Commission domaniale et d’autres conseillers présents., renseigne nos sources.

Sachant que bon nombre de conseillers qui sont contre son projet, seraient dans l’impossibilité d’assister à la session pour raisons professionnelles, le maire Djibril Faye serait arrangé à louer des taxis pour faire venir ses quelques alliés afin de s’assurer une majorité lors du vote. Sur un effectif de 66 Conseillers, seuls 36 étaient présents. Parmi ceux-ci, une très courte majorité a voté le texte, dans une ambiance électrique, nous confie-t-on.

Les acteurs de la pêche et d’autres populations, venus en masse et n’ayant pas droit à la prise de parole, promettent une vive réaction dans les jours à venir. Séance tenante, en accord avec les conseillers hostiles à cette mesure, ils ont décidé de faire le tour de la trentaine de membres absents afin d’engager le combat.

Pendant les débats, le maire, acculé par les différents intervenants après cinq tours d’horloge, perd son sang-froid jusqu’à faire entendre : « …personne ne peut m’intimider, je n’ai pas peur du ministre de l’Intérieur ni de celui de la Justice… ». Et pourtant, certains de ses adjoints, des présidents de Commission dont celle domaniale, lui ont demandé en vain de retirer ce dossier, nous dit-on.

Quid de la légalité de la procédure ?

Rappelons que le site en question, abrite le Pôle de pêche de Bargny, une vision du maire sortant Abou SECK qui compte déjà un quai de pêche, une quincaillerie maritime et une Maison de la pêche. Ce dernier avait soumis et obtenu du Conseil d’alors, l’affectation du terrain au projet précité au profit de la Commune. Il fallait d’abord extraire (désaffection) les 2.000 m2 du lot global (7 h 19) avant toute nouvelle affectation.

En plus dans le plan d’occupation validé par l’ancienne équipe, M. Djibril FAYE est soupçonné de vouloir donner gratuitement, et dans des conditions nébuleuses à MKA Excellence, devait abriter un marché aux poissons, un complexe frigorifique (trois chambres froides, deux unités de fabrique de glace et deux camions frigorifiques) d’un financement de plus de 400 millions FCFA de l’Etat du Sénégal, un poste de surveillance du Ministère en charge de la Pêche, des restaurants, des services, etc. Le ministère de la pêche qui a reçu les délibérations portant création du pôle de pêche est interpellé.

Précisons aussi qu’un appel à projets destiné, exclusivement, aux Bargnois, avait été voté par le conseil sortant. Les conseillers sortants avaient à l’unanimité voté le principe que cette assiette, en cours de régularisation pour rentrer dans le patrimoine de la municipalité, devrait être exclusivement attribuée aux Bargnois dans le cadre de l’appel à projet. Trente dossiers étaient enregistrés et tous ont été transmis au maire actuel lors de sa prise de fonction. Mais hélas ! il les a passé outre les délibérations du conseil et classé sans suite.

Les conseillers ont clairement posé le débat : pourquoi cédé le patrimoine de la municipalité sans contrepartie ? Pourquoi renoncer au projet de complexe frigorifique et marche aux poissions ou les mareyeurs, piroguiers et femmes transformatrices de Bargny pourront écouler leurs produits au profit d’un projet de station pour un non Bargnois ? Pourquoi enfreindre la loi puisqu’il fallait d’abord désaffecter avant toute nouvelle affectation ? Que de questions sans réponse ? Le Président de la Commission domaniale qui n’a pas voté le texte, avance qu’il va saisir le représentant de l’Etat.

Nous avons joint le conseiller en communication de la mairie de Bargny pour recouper l’information. Mais Arfang S. Sané nous a promis de nous revenir demain (NDRL : aujourd’hui) pour plus amples informations. Nous suivons l’évolution de ce dossier de plus près.