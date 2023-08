Barricades des sièges de PRP et de PUR: Macky indexé

Durs temps pour la grande coalition de l’opposition ! chassé du siège de PRP puis celui de PUR, Yewwi Askan Wi se aire dans les rues de Dakar pour faire leur point de presse. Le ministre de l’Intérieur a donné instruction de bloquer ou même de fermer tout siège appartenant à ladite coalition, et de traquer tout leader squattant le lieu incriminé. Une pratique que trouve ignoble le leader du Parti républicain pour le progrès (PRP), Déthié Fall tout comme la Présidente de l’Alliance Nationale pour la Démocratie/ And Saxal Liggeey, Aida Mbodj qui ont dénoncé les barricades de son parti et celui du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) par les forces de défense et de sécurité.

La coalition Yewwi Askan Wi voulait faire face à la presse, ce mardi sur ce qui arrive à leur compagnon Ousmane Sonko et son parti, les locaux du Parti républicain pour le progrès lui leur sont interdits. Les forces de défense et de sécurité ont éconduit Déthié Fall et Cie qui se sont ensuite dirigés vers le siège du parti de l’unité et du rassemblement (PUR) où le même scénario a été remarqué. Ces derniers ont finalement tenu leur point de presse dehors, à quelques encablures de la cité Keur Gorgui. Sur ce le président du PRP demande à savoir ce que veut le président Macky Sall qui les empêchent de tenir leur conférence de presse depuis lundi, après le placement sous mandat de dépôt de l’opposant Ousmane Sonko. ‘’Notre démocratie est en train de souffrir très dangereusement. On est arrivé à un niveau où un parti politique n’a pas le droit de tenir une conférence de presse dans son siège. C’est exactement dangereux.

Hier vous avez remarqué que lorsqu’on voulait tenir une conférence de presse au siège du PRP, on a été empêché. Aujourd’hui on voulait tenir une conférence de presse au siège du PUR, on nous a encore empêchés. Que veut le Président Macky Sall’’, a fustigé Déthié Fall. C’est dans ce même sillage que l’ancien numéro 2 de Rewmi a estimé que tout citoyen sénégalais et du monde sait que ce qui est arrivé à Ousmane Sonko est ‘’injuste’’. ‘’Parce qu’il a l’ambition de diriger le pays. Il a un projet politique avec son parti. Nous, membres de la coalition Yewwi Askan Wi, nous ne pouvons pas accepter certaines choses. Nous voulons dire aux Sénégalais quelle est notre position et ce que nous en pensons. On ne doit pas nous empêcher de faire cela.

Dissoudre un parti, notre génération n’a jamais connu cela’’. Pour ce qui est de la dissolution de Pastef Déthié cela est injuste. Selon lui, ils vont se concerter pour voir quelle démarche vont-ils suivre. ‘’Vouloir éliminer un candidat, dissoudre son parti et empêcher ses camarades de coalition de s’exprimer, de s’adresser au peuple et tenir une conférence de presse, c’est inadmissible’’, a-t-il conclu. A sa prise de parole, la lionne du Baol a pointé du doigt le président Macky Sall.

Selon la Présidente de l’Alliance Nationale pour la Démocratie/ And Saxal Liggeey, Aida Mbodj, c’est un acharnement du pouvoir de Macky Sall sur le leader du Pastef, à ses débuts en politique, jusqu’à ce lundi 31 juillet, avec des chefs d’accusation si lourds. ‘’La démocratie sénégalaise balafrée qui fait mal aux démocrates du Sénégal et du monde, la violence est dans le camp du pouvoir, Dans quel Sénégal sommes-nous ?’’, a-t-elle demandé tout en tenant responsable de tout cela au chef de l’Etat et son gouvernement. Revenant sur la dissolution de Pastef/les Patriotes, la lionne du Baol a soutenu que Pastef est un état d’esprit qui se trouve en chaque membre. ‘’Pastef pour un jour, Pastef pour toujours. C’est le début du commencement, le combat continue’’, a conclu Aida Mbodj.

