Basket National : Résultats complets de la 2e journée

Vainqueurs respectivement de Louga BC et USO, les universitaires de DUC et l’AS Douanes caracolent en tête des poules A et B à l’issue de la deuxième journée du National 1 masculin bouclée hier dimanche. Chez les dames, SLBC s’empare de la première place de la poule A grâce à sa victoire devant CEMT. Dans la poule B, le leader JA a signé, samedi, une belle victoire contre l’ISEG. Ainsi, SLBC et JA restent les leaders de l »élite féminine au terme de la 2e journée.