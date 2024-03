Bassirou Diomaye FAYE à la tête du Sénégal : Des syndicats du secteur de la santé rappellent au président leur combat

Partager Facebook

L’Alliance des syndicats autonomes de la santé et de l’action sociale ‘’And Gueusseum’’ a félicité le nouveau président Bassirou Diomaye Faye avant de lui rappeler ses attentes’.

La pluie de félicitations continue toujours de tomber pour le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, brillamment élu à la suite du scrutin du 24 mars 2024. C’est au tour d’Alliance des syndicats autonomes de la santé (ASAS) Sutsas-Sudtm-SAT Santé/D-CNTS Santé-SAT/CL AND GUEUSSEUM qui lui a adressé ses félicitations dans un communiqué. Un plébiscite qui confirme ainsi l’adhésion des populations aux projets et politiques économiques, éducatives, agricoles, sanitaires et sociales entre autres.

Ainsi, ‘’And Gueusseum plate-forme revendicative et républicaine, autonome et indépendante dans le respect de la volonté populaire n’en considère pas moins son rôle de défenseur des intérêts matériels et moraux des adhérents par une lutte permanente pour l’accessibilité géographique, financière et physique des populations à des soins de qualité, une action sociale promotionnelle et une politique de santé de masse plus préventive que curative’’, a-t-on lu dans un communiqué de l’organisation syndicale. Cependant And Gueusseum a rappelé au nouveau Président et non moins syndicaliste, puisque syndicaliste un jour, syndicaliste toujours, que malgré les nombreux efforts louables et inédits en termes d’augmentations substantielles du salaire des agents, obérées par l’inflation, les perspectives de carrière professionnelle et la réalisation d’infrastructures hospitalières de dernières générations, le déficit en ressources humaines est considérable.

Et d’ajouter que le financement holistique et systémique, la gouvernance financière demeurent une équation tandis que les conséquences du non-respect de certains accords avec And Gueusseum ont rendu le système sanitaire et social aveugle au plan national et international par le fait du mot d’ordre de rétention de l’information sanitaire et sociale depuis la fin mai 2022. C’est dans ce sens que ledit syndicat a lancé un appel au président Bassirou Diomaye Faye aux augmentations des salaires.

‘’En conséquence, And Gueusseum en appelle à son Excellence, aussitôt après la formation du 1er Gouvernement, qui en demeure le Gérant et le Garant, dans une perspective de mettre fin au présent conflit, à l’harmonisation impérative des augmentations de salaire des travailleurs des collectivités territoriales et des agents des établissements publics de santé entre autres urgences’’, a rappelé le syndicat .

Profitant de l’occasion And Gueusseum a par ailleurs, félicité leur camarade Mbaye Sow, nouveau secrétaire général du Syndicat Unique et Démocratique des Travailleurs Municipaux (SUDTM) en remplacement du regretté Sidya Ndiaye, co-fondateur de l’ASAS et salue l’affirmation de l’ancrage du SUDTM à And Gueusseum. ‘’La lutte continue pour un système de santé et d’action sociale cohérent, performant, motivant, mobilisateur et résilient pour le bonheur des populations, des acteurs et de l’Etat qui est le Gérant et le Garant !’’, a conclu le document.