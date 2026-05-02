Bassirou Diomaye Faye met en garde : “Le Pastef a pris une trajectoire qui risque de le perdre »

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Le Président Bassirou Diomaye Faye s’est prononcé sur l’avenir du parti Pastef, mettant en garde contre tout risque de personnification du Projet, une dérive qui pourrait, selon lui, fragiliser la formation au pouvoir.

« Sonko n’a jamais cru au culte du guide d’une révolution » , a-t-il d’abord rappelé, analysant la trajectoire actuelle du parti : « Le Pastef a pris une trajectoire qui risque de le perdre parce qu’il y a une personnification du Projet. On dit que le Projet va au-delà de 50 ans et que nous devons transcender les générations actuelles, mais cela ne peut se bâtir dans une personnification du Projet».

Le chef de l’État a également tenu à rappeler son implication personnelle dans la construction du mouvement, toujours avec humilité. « Le Pastef, je l’ai bâti de mes mains en toute humilité, de concert avec les patriotes. J’ai installé tous les mouvements de Pastef sans aucune fonction ».

Il a conclu par un appel à préserver l’idéal collectif : « Les Sénégalais se sont sacrifiés pour que nous prenions le pouvoir parce qu’ils croyaient à un idéal. Et cet idéal doit triompher devant toutes les ambitions personnelles tant qu’elles ne sont pas alignées sur ce Projet ».