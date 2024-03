Bassirou Diomaye Faye obtiendrait 56,7%, Amadou Bâ (31%) (Statisticien)

Partager Facebook

Les résultats publiés bureau par bureau donnent l’avantage au principal candidat de l’opposition Bassirou Diomaye Faye devant celui du pouvoir, Amadou Ba, très loin devant les 15 autres concurrents.

A 21h 20, le candidat de Pastef est actuellement à 56,7% des voix et Amadou Ba de la coalition Benno bokk yaakaar (Bby) est à 31,4%, selon le statisticien Alphonse Thiakane sur les ondes de la Rfm.

Viennent ensuite Khalifa Sall 4%, Aliou Mamadou Dia 3 % et Idrissa Seck 1 %, selon le statisticien, qui promet de donner plus de détails plus tard dans la soirée.