Battu à Saint-Louis: Les premiers mots de Mansour Faye après sa défaite

Mansour Faye, maire de Saint-Louis et beau-frère du chef de l’Etat a enfin reconnu sa défaite. Dans un texte publié sur sa page facebook, il a félicité l’inter-coalition Yewwi-Wallu de Saint-Louis suite à leur « victoire qui dessine au regard des résultats provisoires constatés ».

Le leader de la liste départementale de Benno Bokk Yaakaar (BBY) à Saint-Louis (nord), Mansour Faye, a dit lundi ‘’prendre acte’’ des résultats des élections législatives dans cette circonscription, qui placent en tête l’inter-coalition Yewwi Askan Wi-Wallu Sénégal. ‘’Je prends acte de ces résultats provisoires qui donnent une avance à la coalition Yewwi-Wallu’’, a-t-il réagi lors d’un point de presse. Les résultats du scrutin ‘’traduisent le choix des Saint-Louisiens’’, a reconnu le responsable départemental de la coalition de la majorité présidentielle, ajoutant vouloir faire ‘’une analyse rigoureuse’’ des élections législatives pour en tirer les enseignements nécessaires.

Mansour Faye a remercié les populations de Saint-Louis d’être parties ‘’voter dans le calme et la sérénité’’. Faye, par ailleurs maire de cette ville, a félicité ses adversaires, assurant que les résultats de ces élections législatives ‘’n’entament en rien [son] engagement et [sa] détermination à faire de Saint-Louis un pôle économique émergent’’. ‘’Ces résultats sont un signal fort’’, a-t-il dit, ajoutant : ‘’Ma principale préoccupation reste et demeure plus que jamais le rayonnement de la ville de Saint-Louis et son développement.’’

L’inter-coalition Yewwi Askan Wi-Wallu Sénégal, arrivé en tête selon les résultats de la commission départementale de recensement des votes, réunit des figures majeures de l’opposition à Saint-Louis.