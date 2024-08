Baye Ndiaga 03 ans déjà : (Par Mohamadou Manel Fall)

Partager Facebook

La disparition de Serigne Ndiaga Diop a sans doute laissé un vide immense dans le cœur de ceux qui l’ont connu et aimé.

Ce genre de perte nous rappelle la fragilité de la vie et l’importance des souvenirs précieux que nous chérissons.

Les moments passés avec des êtres chers restent gravés dans notre mémoire et continuent de vivre à travers nos pensées et nos émotions.

Ces souvenirs deviennent des ancrages émotionnels qui nous connectent à eux, nous apportant réconfort et une présence intemporelle.

Merci Baye pour toute la sagesse apprise à vos côtés.

Il a été pour Moi un mentor, un Ami , Un Père Spirituel,à l’aise dans toutes les discussions, qu’elles soient religieuses ou temporelles, Baye Ndiaga avait tant de facilités à trouver des solutions à mes nombreux egarements:

Trois ans déjà, nous nous rappelons de ses enseignements et de sa présence bienveillante. Les enseignements et les moments partagés avec Lui restent en nous, nous aidant à naviguer les défis de la vie avec plus de clarté et de force intérieure.

Garder cette sagesse vivante en la pratiquant et en la partageant avec d’autres est une belle façon d’honorer sa mémoire.

Baye ndiaga douñu la meusseu faté

Mohamadou Manel Fall

(Sa wadji)