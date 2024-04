Bayern : Bouna Sarr a repris les entrainements aprés sa blessure en décembre

Partager Facebook

Très sérieusement blessé au mois de décembre dernier, l’international sénégalais Bouna Sarr était condamnée à une fin de saison prématurée. Cependant, déterminé à revenir plutôt que prévu à la compétition, le champion d’Afrique 2022 a repris l’entraînement et retouché au ballon.

« Bouna Sarr a été victime à l’entraînement d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le défenseur latéral sénégalais a été opéré dès vendredi avec succès et sera absent les prochains mois .» Avait communiqué le club bavarois, au grand dam des fans du Lion de la Teranga. D’aucuns prédisaient une fin de saison prématurée pour le vainqueur de la CAN 2022. Mais, coeur de Lion, Bouna Sarr n’a pas abdiqué et à force de courage et de professionnalisme, l’ancien Messin, qui a scrupuleusement respecté le protocole de reprise que lui a imposé son club, a déjà fait son retour à l’entraînement du côté de Munich plutôt que prévu. Depuis quelques jours, il a repris avec les blessés de longue durée du Bayern tels que Aleks Pavlovi? ou Raphaël Guerreiro, rapporte Footmercato. Selon le média français, le défenseur latéral des Lions de la Teranga a retouché le ballon et peut frapper sans aucune gêne. Un gros soulagement pour le triple champion d’Allemagne, qui a disputé 5 matches toutes compétitions confondues avant sa blessure et qui espère rejouer officiellement d’ici la fin de saison., lui qui est libre de tout contrat au 30 juin 2024.

Arrivé à Munich en octobre 2020 en provenance de l’Olympique de Marseille, Bouna Sarr (32 ans) qui sera libre de tout contrat le 30 juin 2024, n’est pas contre l’idée de revenir en Ligue 1 cet été, selon Footmercato. Son nom a déjà été évoqué à plusieurs reprises dans des clubs français en quête d’un latéral droit d’expérience.

Le retour à la compétition de Bouna Sarr pourrait faire l’affaire du sélectionneur des Lions Aliou Cissé, qui cherche une solution pour le couloir droit de sa défense, devenu la propriété de Krepin Diatta un milieu de terrain offensif, depuis le retrait de Youssouf Sabaly.