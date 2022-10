Bayern Munich: Sadio Mané répond aux critiques et sur ses performances

Recruté récemment par le Bayern Munich cet été, le nouveau recru Sénégalais Sadio Mané a été peu chahuté par la presse allemande ces derniers jours à cause de ses performances. Ce dernier qui n’a pas tardé à répondre aux critiques après le carton des Bavarois face à Leverkusen (4-0). Le senegalais qui evoque des lenteurs dans son adaptation et la maitrise du système de jeu tout en promettant de faire le feu dans les jours à venir.

Sadio Mané doit encore se fondre dans le jeu du Bayern pour faire oublier Robert Lewandowski. Depuis son arrivé à Munich, l’ancien Reds est moins efficace dernièrement. Une situation difficile et lourde pour le Sénégalais, qui n’a jamais été un « serial buteur » comme le Polonais. Et certains observateurs du football allemand ne sont pas vraiment patients avec l’ancienne star de Liverpool car plusieurs fois , il a été critiqué par la presse germanique. Et le prix de son transfert (40 millions d’euros) fait que les supporteurs et amateurs de football s’acharnent déjà sur lui.

En réponse, Sadio Mané a retrouvé le chemin des filets lors de la victoire du Bayern 4-0 face au Bayer Leverkusen, et s’est également permis de se justifier sur ses difficultés d’adaptation en zone mixte après la rencontre : « J’ai passé huit belles années en Angleterre et maintenant je me trouve dans un autre pays, tout change. Les personnes, l’entraînement, il faut s’adapter, je le savais ce n’est pas une surprise ».

« Je suis très content d’être ici. C’est une nouvelle équipe, une nouvelle ville. Tout est nouveau pour moi, ce n’est pas évident. J’ai encore du temps pour m’adapter au système, à mes coéquipiers et je suis sûr que tout ira bien pour moi », a terminé la star des Lions de la Teranga.